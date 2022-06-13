BDY Group, Vitol ile 10 yıllık LPG tedarik anlaşması imzaladı - Son Dakika
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BDY Group, Vitol ile 10 yıllık LPG tedarik anlaşması imzaladı

13.06.2022 09:20
BDY Group, Vitol ile 10 yıllık LPG tedarik anlaşması imzaladı

Türk yatırım şirketi BDY Group ile dünyanın emtia ticareti yapan en büyük firmalarından Vitol arasında 10 yıllık sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarik anlaşması imzalandı.

Türk yatırım şirketi BDY Group ile dünyanın emtia ticareti yapan en büyük firmalarından Vitol arasında 10 yıllık sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) tedarik anlaşması imzalandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, anlaşma kapsamında Vitol yılda en az 400 bin ton LPG'yi BDY Group'a sağlayacak.

Türkiye'de Petrol Ofisi'nin de sahibi olan Vitol, Dörtyol bölgesini çevre ülkelerle yaptığı ticaret için merkez olarak kullanıyor.

Öte yandan, şirketler arasında tedarik anlaşmasının yanı sıra depolama anlaşması da imzalandı.

Söz konusu anlaşma kapsamında Vitol, 10 yıl boyunca BDY Group'a depolama ve ihracat bazlı yükleme için ton bazında ödeme yapacak. Böylelikle Türkiye'ye net döviz girdisi sağlanacak. Anlaşma "kullan ya da öde" koşuluyla imzalandı.

Piyasa uzmanları, doğal gaz akışında yaşanabilecek olası kesintiler ve tedarik problemlerinde LPG'yi alternatif yakıt olarak değerlendiriyor.

Dünyada otogaz ve pişirmenin yanı sıra ısıtmada kullanılabilen LPG, Türkiye enerji piyasasında da önemli rol oynuyor.

Yılda 4 milyon tondan fazla LPG tüketen Türkiye, dünyanın en çok otogaz tüketen ülkesi konumunda bulunuyor.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BDY Group, Vitol ile 10 yıllık LPG tedarik anlaşması imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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