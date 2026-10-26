BEBKA, Bursa Eskişehir Bilecik\'te 8 yöresel ürünün değer zinciri raporunu yayımladı

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), Anadoludakiler Projesi kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinin öne çıkan sekiz yöresel ürününe yönelik değer zinciri analizi gerçekleştirdi. Çalışmayla bölgenin yerel üretim potansiyelinin geliştirilmesi, yöresel ürünlerin katma değerinin artırılması ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında BEBKA tarafından hazırlanan "TR41 Bölgesi Öne Çıkan Ürünlerde Değer Zinciri Analizi" raporu yayımlandı.

Bölgenin sahip olduğu yerel değerlerin ekonomik potansiyelini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen çalışmada, Bursa'dan Hasanağa Enginarı, Ahududu, Böğürtlen ve Mavi Yemiş; Eskişehir'den Lületaşı; Bilecik'ten ise Çukurören Biberi, İnhisar Narı ve Gölpazarı Cevizi olmak üzere sekiz özgün ürün incelendi.

Yöresel ürünlerin değer zinciri bütüncül bir yaklaşımla incelendi

Çalışma kapsamında ürünlerin üretim, işleme, depolama, dağıtım ve pazarlama süreçleri değer zinciri yaklaşımıyla ele alındı. Ürünlerin mevcut üretim yapıları, pazara erişim imkanları, rekabet avantajları ve katma değer oluşturma potansiyelleri değerlendirilerek gelişimlerini sınırlandıran yapısal sorunlar ve fırsat alanları belirlendi.

Analiz sonucunda, yöresel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması için üretici örgütlenmesinin güçlendirilmesi, işleme ve pazarlama kapasitesinin geliştirilmesi, markalaşma imkanlarının değerlendirilmesi ve pazara erişimin iyileştirilmesine yönelik öncelikli müdahale alanları ortaya konuldu.

Yerel üretimden bölgesel kalkınmaya

Anadoludakiler Projesi'nin yerel değerleri koruyarak ekonomik kalkınmaya kazandırma yaklaşımı doğrultusunda hazırlanan raporun, TR41 Bölgesi'ndeki yöresel ürünlerin rekabet gücünün artırılmasına ve yeni ekonomik fırsatların oluşturulmasına katkı sağlaması amaçlanıyor.

Çalışmanın, üreticilerden kamu kurumlarına, yerel yönetimlerden özel sektör temsilcilerine kadar ilgili paydaşların yürüteceği çalışmalara yol göstermesi ve yöresel ürünlerin sürdürülebilir biçimde değerlendirilmesine yönelik yeni projelere temel oluşturması bekleniyor.

"TR41 Bölgesi Öne Çıkan Ürünlerde Değer Zinciri Analizi" raporuna, BEBKA'nın resmi internet sitesi www.bebka.org.tr üzerinden ulaşılabiliyor.