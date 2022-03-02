BEBKA'nın faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika
Üye Girişi

BEBKA'nın faaliyet raporu onaylandı

02.03.2022 10:45
BEBKA'nın faaliyet raporu onaylandı

BEBKA'nın Mart ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yakup Canbolat başkanlığında Eskişehir'de gerçekleştirildi.

BEBKA'nın Mart ayı Yönetim Kurulu toplantısı, Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yakup Canbolat başkanlığında Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı'nın (BEBKA) Mart ayı Yönetim Kurulu toplantısına; Bursa Valisi ve BEBKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Yakup Canbolat, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Bilecik İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Keskin ve BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak katıldı.

Afet yönetim kılavuzu da ele alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten BEBKA'nın Mart ayı Yönetim Kurulu toplantısında, Kalkınma Ajansları Personelinin Performansının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar, BEBKA Afet Yönetim Kılavuzu hazırlıkları, 2021 Yılı Mali Destek Programları Etki Değerlendirmesi Raporu ve İç Kontrol Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Yönetim Kurulu üyelerine Ajans çalışmaları hakkında bilgilendirme sunumunun yapıldığı toplantıda, 2021 yılı Faaliyet Raporu da onaylandı. - BURSA

YORUMLAR
500
'Akif'in İzinde İstiklal Sergisi' tırı Bursa'da 'Akif'in İzinde İstiklal Sergisi' tırı Bursa'da Bursa SMMM Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyor Bursa SMMM Odası 1-7 Mart Muhasebe Haftasını kutluyor

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BEBKA'nın faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika


Son Dakika
10:45 Hatalı basılmış paraları 25-30 bine satıyor!
10:42 Mersin'de sezonun ilk çağla hasadı gerçekleşti, kilosu 500 TL'den alıcı buldu
10:24 Mehtap Yılmaz'ın Bergen'in şarkısını okuması yasaklandı! Canlı yayında isyan edip ağladı
10:21 Karnabahar yemek bile zengin işi oldu: Şubat ayında fiyatı yüzde 107 arttı
10:21 Putin'e tepkiler dinmiyor! Moda camiasından Rus model Irina Shayk tepkisini ortaya koydu.
10:19 Ukraynalı asker, havan topu atarken "Allahu Ekber" diye bağırıyor!
10:15 Halk elektrik zammından kimi sorumlu tutuyor: Yüzde 69'a göre sorumlu belli!
10:13 Rusya'nın, Ukrayna'yı işgalin 7. gününde feci görüntü! Kiev'de yola düşen roket korku dolu anlar yaşattı
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:52:17. #1.11#
SON DAKİKA: BEBKA'nın faaliyet raporu onaylandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement