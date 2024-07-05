BEBKA, Sanayide Kadın İstihdamı Programı kapsamında sertifika töreni düzenledi - Son Dakika
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Ekonomi

BEBKA, Sanayide Kadın İstihdamı Programı kapsamında sertifika töreni düzenledi

BEBKA, Sanayide Kadın İstihdamı Programı kapsamında sertifika töreni düzenledi

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hayata geçirilen Sanayide Kadın İstihdamı Programı çerçevesinde 'Kalite Kontrol Operatörlüğü' eğitimini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler için sertifika töreni ve firmalarla kariyer buluşması düzenlendi. BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, eğitimlerin Borçelik Teknik Akademi tarafından verildiğini belirtti ve kursiyerlerin 2 hafta boyunca yoğunlaştırılmış eğitim aldığını söyledi.

05.07.2024 10:18
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Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından hayata geçirilen Sanayide Kadın İstihdamı Programı çerçevesinde 'Kalite Kontrol Operatörlüğü' eğitimini başarıyla tamamlayan kadın kursiyerler için sertifika töreni ve firmalarla kariyer buluşması düzenlendi.

BEBKA tarafından sanayinin, yetişmiş insan gücü ihtiyacının karşılanması, eğitimler yoluyla kalifiye elemanlar yetiştirilmesi ve nitelikli eleman sayısının artırılarak istihdam sağlanması hedefiyle İŞKUR Bursa ve Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (NOSAB) iş birliği ile geliştirilen "Sanayide Kadın İstihdamı Programı" kalite kontrol operatörü eğitimi tamamlandı. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerlere BEBKA Hizmet Binası'nda düzenlenen törenle, sertifikaları takdim edildi. Törene; BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, İŞKUR Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ve firma temsilcileri katıldı.

BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, eğitimlerin Borçelik Teknik Akademi tarafından verildiğini söyledi. Kursiyerlerin 2 hafta boyunca aldığı eğitimlere ilişkin bilgiler veren Sabri Bayram, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Kadın İstihdamı ve Kadın Girişimciliği yılı ilan edildi. Biz de bu tema çerçevesinde paydaşlarımızla birlikte programlar geliştirdik. Bu programlardan 'Sanayide Kadın İstihdamı Programı'nın birinci modülü olan 'Kalite Kontrol Operatörlüğü' eğitimi tamamlandı. Kursiyerlerimiz, iş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite önlemleri, kaliteye giriş, mesleki teknik resim, imalat bilgisi, ölçüm aletlerini tanıma, kalite kontrol aşamalarının belirlenmesi ve kalite kontrol faaliyetleri, çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlar, kalite kontrol sonuçlarının kaydedilmesi ve raporlaması konularında 2 hafta boyunca yoğunlaştırılmış eğitim aldılar" dedi.

Sabri Bayram'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından, eğitimleri tamamlayan kursiyerlere başarı sertifikaları verildi. Sertifika töreninin ardından kursiyerlerle sanayicilerin bir araya geldiği kariyer buluşması da gerçekleştirildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi BEBKA, Sanayide Kadın İstihdamı Programı kapsamında sertifika töreni düzenledi - Son Dakika

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