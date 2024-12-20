BEDAŞ Çalışanları AFAD Eğitimi ile Afetlere Hazırlanıyor - Son Dakika
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Ekonomi

BEDAŞ Çalışanları AFAD Eğitimi ile Afetlere Hazırlanıyor

BEDAŞ Çalışanları AFAD Eğitimi ile Afetlere Hazırlanıyor

BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) gönüllüler ekibi, AFAD tarafından düzenlenen arama kurtarma eğitimlerini başarıyla tamamlayarak afetlerde etkin müdahale için gerekli bilgi ve donanıma sahip oldu.

20.12.2024 11:44  Güncelleme: 11:45
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BOĞAZİÇİ Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) çalışanlarından oluşan 27 kişilik gönüllüler ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) arama kurtarma eğitimlerini başarı ile tamamladı. BEDAŞ ekipleri, arama yöntemleri, kapalı alan kurtarma, ilk yardım, GPS ve yön bulma, kamp alanı kurma, enkazda kurtarma çalışmaları gibi pek çok eğitime uygulamalı olarak katıldı.

İstanbul Avrupa Yakası'nda elektrik dağıtım hizmeti veren (BEDAŞ), başta deprem olmak üzere doğal afetlere karşı hazırlıklı olmak amacıyla çalışanlarını eğitimlerle destekliyor. CK Akademi Birimi ve İş Sağlığı Güvenliği Birimi liderliğinde BEDAŞ çalışanlarından oluşan 27 kişilik gönüllüler ekibi, arama-kurtarmada akreditasyon için AFAD'ın eğitimlerine katıldı. Eylül- Aralık ayları arasında gerçekleştirilen eğitim programını başarı ile tamamlayan BEDAŞ ekibi; arama yöntemleri, kapalı alan kurtarma, ilk yardım, GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), yön bulma, kamp alanı kurma, enkazda kurtarma çalışmaları gibi pek çok alanda uygulamalı eğitim aldı.

'ETKİN MÜDAHALE YAPABİLECEK DONANIM VE BİLGİYE SAHİP OLDULAR'

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Yeşilköy AFAD Birlik Müdürlüğü'nde verilen eğitimlerle 4 kadın ve 23 erkek çalışandan oluşan BEDAŞ ekibi, afet bölgelerinde etkin müdahale yapabilecek donanıma ve bilgiye sahip hale geldi. Bu arada eğitimler sırasında CK Akademi ve İş Sağlığı Güvenliği Birimi'nin koordinasyonuyla ekip üyelerinin güvenliği ve eğitim süreçlerindeki ihtiyaçları titizlikle karşılandı. Eğitim sürecinde jeneratörler, 5 farklı iklim koşullarına dayanıklı çadırlar, kırıcı-kesiciler, telsizler, dedektörler, kameralar, GPS cihazları ve kişisel koruyucu donanımlar (KKD) ekip üyelerine tahsis edildi. BEDAŞ gönüllü ekibine afet durumlarında kullanılacak ekipmanlar tanıtılırken pratik eğitimlerde bu ekipmanlar aktif şekilde kullanıldı."

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Kurtarma, Ekonomi, Enerji, Sağlık, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BEDAŞ Çalışanları AFAD Eğitimi ile Afetlere Hazırlanıyor - Son Dakika

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