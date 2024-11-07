Bel Fıtığı Ameliyatsız Tedavi Edilebilir

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Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Özdoğan, bel fıtığının ameliyatsız olarak da tedavi edilebileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Selçuk Özdoğan, bel ağrısının en sık nedeninin, mekanik bel ağrısı olarak adlandırılan ve sıklıkla belin kas, bağ ve eklemlerinin hasarlanması veya doğru çalışmamasından kaynaklanan ağrı tipi olduğunu belirterek, bel ağrısının nedeninin basit bir kas spazmı olabileceği gibi omurga tümörleri, bel kayması, omurga kanal daralması ve omurga kırıkları gibi daha ciddi nedenlerin de olabileceğini aktardı.

Bel ağrısı için ameliyatsız tedavi seçenekleri olduğu bilgisini aktaran Özdoğan, "Hastamızı muayene ettikten ve radyolojik görüntüleme yöntemlerini inceledikten sonra transforaminalenjeksiyon, faset eklem enjeksiyonu, radyofrekans termokoagülasyon veya ozon tedavisi yöntemlerinden uygun olanları öneriyoruz. Bu tedavi yöntemleri, genel anestezi almadan, lokal anestezi ile hasta uyanıkken ameliyathane ya da tam donanımlı görüntüleme merkezlerinde röntgen cihazı altında uygulanmalıdır. Transforaminal enjeksiyonda, fıtık baskısı altındaki sinir bölgesine röntgen görüntüsü kılavuzluğunda doğrudan ilaç verilerek ağrının giderilmesi ve sinir ödeminin azaltılması amaçlanır." açıklamasını yaptı.

Uzun süren bel ağrılarına dikkati çeken Özdoğan, "3 ay veya daha fazla süreli bel ağrısı şikayetiniz mevcutsa, doktorunuza muayene olmanız gerekir." ifadesini kullandı.

Faset eklem enjeksiyonu ve radyofrekans termokoagülasyon yöntemlerinde ise omurların birbiriyle yaptığı eklemlerin neden olduğu ağrıların, radyofrekans cihazı kullanılarak ağrı bölgesine verilen ısı ve ilaçlarla yok edilmeye çalışıldığına işaret eden Özdoğan, ozon tedavisinde de disk içine ozon verilerek fıtık parçalarının küçültülmesi sağlanmaya ve disk basıncı azaltılmaya çalışıldığını vurguladı.

Özdoğan, travma, obezite, ağır kaldırma, bilinçsizce yapılan spor aktiviteleri, sürekli ayakta durma, ofiste uzun süre kötü oturma pozisyonu, kişisel yatkınlık ve bazı metabolik hastalıkların bel fıtığı etkeni olabildiğini belirterek, "Bel, bacak ağrıları, ayakta kuvvet kaybı, karıncalanma ile uyuşma hissi, idrar ve gaita kaçırma bel fıtığı belirtileridir." değerlendirmesinde bulundu.