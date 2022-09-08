Belçika, AB'nin enerji planını yetersiz buldu

Belçika Başbakanı Alexander de Croo, Avrupa Birliğinin (AB) enerji krizine karşı hazırladığı ve Rus gazına tavan fiyat uygulanmasını da içeren planın elektrik ve gaz fiyatlarını düşürmekte yeterli olmayacağını söyledi.

De Croo, Belçika basınına, Avrupa'daki enerji krizi ve AB Komisyonunun almayı planladığı tedbirlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AB Komisyonu'nun masaya koyduğu tekliflerin sorunu çözemeyeceğine işaret eden de Croo, sadece Rus gazına tavan fiyat uygulamanın elektrik ve gaz faturalarını azaltmakta yeterli olmayacağını ifade etti.

De Croo, "Bu girişim fiyatları düşürmek için yeterli değil. Önerimiz bütün gaz fiyatlarına bir sınır getirilmesi ve bunu AB Komisyonuna ilettik." diye konuştu.

Rusya, geçen hafta Avrupa'ya Kuzey Akım boru hattından doğal gaz akışını süresiz durdurmuştu.

AB, enerji krizine karşı alınması planlanan 5 acil tedbirini de dün açıklamıştı. Önlemler arasında, Rus gazına tavan fiyat uygulanması, elektriğin en yoğun kullanıldığı saatlerde tüketimi düşürme hedefi belirlenmesi, düşük maliyetle elektrik üreten şirketlerin gelirlerine tavan getirilmesi, petrol ve gaz şirketlerinden zorunlu katkı alınması ve enerji piyasalarındaki şirketlere likidite sağlanması yer alıyordu.

Bu konuyu ve ilave önlemleri görüşmek üzere, AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, yarın Brüksel'de olağanüstü toplantı yapacak.