Belçika Başbakanı De Wever: Enerji Krizi İçin Endişeliyiz

19.03.2026 13:56
Belçika Başbakanı De Wever, enerji fiyatlarının artmasından endişe duyduklarını belirtti.

Belçika Başbakanı Bart de Wever, halihazırda olduğu gibi ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri başlamadan önce de "enerji krizi konusunda endişeli olduklarını" ve son durumda enerji fiyatlarının arttığını belirterek "Eğer bu kalıcı bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız." dedi.

Belçika Başbakanı de Wever, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi öncesinde basına açıklama yaptı.

De Wever, Ukrayna'nın finansmanı için üye ülkelerin aldığı karar doğrultusunda 90 milyar avroluk kredi verilmesi kararının uygulanması gerektiğini kaydederek "Ukrayna'ya mali desteğimizi sürdürmeliyiz ancak Rusya'ya da daha fazla baskı uygulamalıyız." diye konuştu.

Rusya'yla normalleşme çağrısı yaptığı ve bazı tartışmalara yol açan açıklamaları hakkında konuşan de Wever, "Söylediğim şey, savaşı finanse ederken müzakere masasında temsil edilmememizin normal olmadığıydı. Bu, normal bir durum değil. Kabul edilebilir barışa ulaşmak için müzakere etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

De Wever, ABD-İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri başlamadan önce de "enerji krizi konusunda endişeli" olduklarını ve son durumda enerji fiyatlarının arttığını belirterek "Eğer bu yapısal bir sorun haline gelirse büyük sıkıntıdayız." dedi.

Avrupa düzeyinde yüksek enerji fiyatlarına karşı bazı önlemler alınabileceğini kaydeden de Wever, AB Emisyon Ticaret Sisteminin (ETS) reformunun zirvenin gündeminde üst sıralarda yer aldığını aktardı.

De Wever, "Şimdilik size şunu söyleyebilirim ki, Belçika'nın İran'la olan savaşa karışma gibi bir niyeti kesinlikle yok." diyerek ülkesinin konu hakkındaki yaklaşımını yineledi.

Belçika Başbakanı, 14 Mart'ta yaptığı açıklamada, Avrupa'nın Rusya ile ilişkileri yeniden normalleştirmesi ve ucuz enerjiye yeniden erişim sağlaması gerektiğini, bu görüşü paylaşan diğer Avrupalı liderlerin ise bunu açıkça dile getirmeye cesaret edemediğini söylemişti.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

