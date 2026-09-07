Belçika cezaevlerinde çalışanlar 5 günlük greve gitti
Belçika'daki cezaevi çalışanları, aşırı doluluk, personel yetersizliği ve güvenlik sorunlarını protesto etmek için dün akşam 5 günlük grev başlattı. Ülke genelindeki tüm cezaevlerinde grev süresince sadece güvenlik, yemek ve sağlık gibi temel hizmetler verilecek.
Belçika'da cezaevi çalışanları, aşırı doluluğu, personel yetersizliğini ve güvenlik sorunlarını protesto etmek amacıyla 5 günlük greve gitti.
Belçika'daki çeşitli sendikaların çağrısıyla cezaevi çalışanlarının dün akşam başlattığı grev, 11 Eylül akşamına kadar sürecek.
Grev kapsamında, ülkedeki bütün cezaevlerinde mahkumlara yönelik yalnızca güvenlik, yemek dağıtımı ve sağlık hizmetleri gibi temel hizmetler sürdürülecek.
Asgari hizmetleri sağlayacak yeterli sayıda personel bulunmaması halinde bazı cezaevi çalışanları zorunlu olarak görevlendirilebilecek.
Sendikalar, cezaevlerindeki aşırı doluluğun azaltılmasını, personel açığının giderilmesini, çalışanların biriken izin günlerinin kısa sürede kullandırılmasını, yetersiz ve eski altyapının iyileştirilmesini ve güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep ediyor.
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