Belçika'da Grev: Kamu Hizmetleri Aksadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Belçika'da Grev: Kamu Hizmetleri Aksadı

12.03.2026 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Belçika'da çalışanlar, hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı bir günlük grev düzenledi.

Belçika'da çalışanların hükümetin kemer sıkma politikalarına karşı başlattığı bir günlük grev nedeniyle kamu hizmetleri ve toplu taşıma aksadı, havalimanlarından gidiş yönlü seferler yapılamadı.

Belçika'daki işçi sendikalarının çağrısıyla çalışanlar, federal hükümetin sosyal harcamalarda yapacağı kesintiler ile emeklilik, prim ve ücret sisteminde planladığı değişiklikleri protesto etmek için bir günlüğüne iş bıraktı.

Grev nedeniyle ülke genelinde kamu ve özel sektör hizmetleri önemli ölçüde aksarken hayat durma noktasına geldi.

Brüksel ve Charleroi havalimanlarında çalışanların da greve katılması nedeniyle gidiş yönlü uçuşların tamamı iptal edildi. Charleroi Havalimanı gidişle birlikte geliş yönlü de faaliyet gösteremedi. Brüksel Havalimanı'nda geliş yönlü seferlerin de yarıdan fazlası iptal edildi.

Brüksel'in toplu taşıma sisteminde (STIB) çalışanların da greve katılması nedeniyle şehir genelinde metro, otobüs ve tramvay seferlerinin büyük kısmı yapılamadı.

Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma şirketlerinde çalışanların da greve iştirak etmesiyle toplu taşımadaki kesinti ülke geneline yayıldı.

Greve çok sayıda öğretmenin de katılım göstermesiyle bazı okullarda eğitim aksadı.

Belediye çalışanlarının da destek verdiği grev nedeniyle çöp toplama ve kreş gibi çeşitli hizmetler ile idari işlemler gerçekleştirilemedi.

Ülke genelinde sağlık ve posta hizmetleri de grevden olumsuz etkilendi.

Brüksel'de protesto yapılacak

Grevle birlikte Brüksel'de on binlerce kişi hükümetin politikalarına karşı gösteri düzenleyecek.

Brüksel'in Kuzey Tren İstasyonu önünde bir araya gelecek göstericiler, birkaç kilometre mesafedeki Midi Tren İstasyonu'na kadar yürüyecek.

Yürüyüş nedeniyle Brüksel'in merkezi bölgelerinde yollar gün boyu kapalı olacak.

Çalışanlar, iş güvencesi, çalışma koşullarının ve emeklilik şartlarının iyileştirilmesi gibi çeşitli taleplerde bulunuyor.

Belçika'da hükümet yakın zamanda emeklilik hakkı için gereken koşulların ağırlaştırılması, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi, işsizlik maaşı süresinin sınırlandırılması ve uzun dönem hastalığı olanların faydalandığı sistemin katılaştırılması yönünde adımlar attı.

Hükümet, tasarruf tedbirleri kapsamında bazı sektörlerde çalışanların statüsünün, emeklilik şartlarının ve maaş hesaplamasının değiştirilmesi gibi yeni adımlar atmayı planlıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Belçika, Ulaşım, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Belçika'da Grev: Kamu Hizmetleri Aksadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu Emekli bayram ikramiyesi için ödeme takvimi belli oldu
Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı Evinde boğazı kesilerek öldürülen kadının katili tanıdık çıktı
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun İran: Petrol varilinin 200 dolara çıkmasına hazır olun
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı

12:09
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
12:05
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
11:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkarak veriler işte en yaşlı il
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkarak veriler! işte en yaşlı il
11:37
Rusya’dan İran’a savaş kazandıracak destek İHA taktikleri vermişler
Rusya'dan İran'a savaş kazandıracak destek! İHA taktikleri vermişler
11:21
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
"Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
11:16
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Hesaba katmadığı şeyler oluyor: Netanyahu en ağır darbeyi içeriden yiyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 13:02:01. #7.12#
SON DAKİKA: Belçika'da Grev: Kamu Hizmetleri Aksadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.