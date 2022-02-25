Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor - Son Dakika
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Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor

25.02.2022 14:53
Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor.

Bursa'da Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahalle ve esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Saha çalışmaları kapsamında Vişne Caddesi esnafıyla bir araya gelen Başkan Oktay Yılmaz, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi. Türkiye'nin, bebe ve çocuk konfeksiyonu üretiminin yüzde 80'inin Vişne Caddesi'nde gerçekleştirildiğinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Vişne Caddesi, ticari anlamda ilçemizin en önemli marka değeri. Bu markayı büyütmek ve geliştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vişne Caddesi'ni sık sık ziyaret ederek, esnafımızla bir araya geliyoruz. Sorunları yerinde görüyoruz, talep ve önerileri dinleyip esnafımızla istişare yapıyoruz. Vişne Caddesi'nin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için de esnafımızla iş birliği içindeyiz. Yıldırım Sosyal İnovasyon Merkezi'mizde verdiğimiz ücretsiz teknik eğitimlerde yetiştirdiğimiz nitelikli ara elemanları Vişne Caddesi'nde istihdam ettiriyoruz" diye konuştu.

Yıldırım ekonomisinin Türkiye'ye açılan kapısının Vişne Ticaret Bölgesi olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Değişen ve gelişen dünyada artık yerel yönetimler, sosyal hayattan kültürel faaliyetlere, sportif etkinliklerden ekonomiye çok geniş bir yelpazede hizmet üremek zorunda. Bu kapsamda bir taraftan kentsel dönüşüm çalışmalarımızla ilçemizin marka değerini yükseltirken, sosyal faaliyetlerimizle insanlarımızın yaşam standartlarını daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. İlçe ekonomisini güçlendirmek adına da esnafımızın ticari faaliyetlerini kolaylaştıracak projeleri hayata geçiriyoruz. Bebe konfeksiyon sektörünün kalbinin attığı, Türkiye üretiminin yüzde 80'inin gerçekleştiği ve üretilen ürünlerin de yüzde 60'ının ihraç edildiği Vişne Caddemizi ziyaret ettik. Hemşehrilerimizle buluştuk, istişareler gerçekleştirdik. Vişne Caddesi'nin sektördeki payını yükseltecek projeler için esnafımız ile iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Vişne Caddesi esnafını destekleyici çalışmalarımız aralıksız sürecek. Ülkenin kalkınması için çalışan tüm esnafımıza bereketli kazançlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor
Belediye yetiştiriyor esnaf işe alıyor

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Yıldırım, Türkiye, Bursa, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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