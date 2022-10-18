Semt pazarının modern kent kimliğine uygun olarak yapılmasını planladıklarını belirten Başkan Sarı, "Seçim dönemi ve sonrasında Şeyhcui mahalle sakinlerimiz kapalı semt pazarı için bizden yoğun istekte bulunmuşlardı. Halkımız ve esnafımız artık olumsuz hava koşullarından etkilenmeden alış verişlerini nezih bir ortamda yapabilecek" dedi.

Kaynak: İHA

Mehmet Sarı, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Belediyeden Şeyhcui mahallesine semt pazarı - Son Dakika

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