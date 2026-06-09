Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu

Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye\'nin en zenginlerinden oldu
09.06.2026 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye şans oyunları tarihinin en büyük ikramiyesi sahibini buldu. Çılgın Sayısal Loto çekilişinde tam 1 milyar 110 milyon 362 bin liralık devasa büyük ikramiye, Adana'nın Yüreğir ilçesinde oynanan tek bir kupona isabet etti. Adı henüz bilinmeyen talihli, bir gecede Türkiye'nin en zenginleri arasına adını yazdırdı.

Milyonlarca vatandaşın hayalini süsleyen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora sahne oldu. Bugüne kadar dağıtılan en büyük şans oyunu ödülü, şanslı numaraların tamamını doğru tahmin eden tek bir kişiye gitti.

BİR GECEDE GELEN DEV SERVET

Gerçekleştirilen son çekilişte altı numarayı da kusursuz bir şekilde bilmeyi başaran talihli, 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 TL'lik inanılmaz bir servetin tek başına sahibi oldu. Bu devasa rakam, Türkiye'de bugüne dek tek bir kişiye verilen en yüksek şans oyunu ikramiyesi olarak resmi kayıtlara geçti.

BÜYÜK İKRAMİYE ADANA'YA ÇIKTI

Tarihi ikramiyenin kime ve nereye çıktığı soruları çekilişin hemen ardından yanıt buldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre milyarder yaratan o altın değerindeki kupon, Adana'nın Yüreğir ilçesindeki bir bayiden yatırıldı. Haberin duyulmasıyla birlikte tüm Türkiye'nin gözü, yatırdığı kuponla bir gecede hayatı tamamen değişen o gizemli talihliye çevrildi.

Çılgın Sayısal Loto, Yüreğir, Türkiye, Ekonomi, Adana, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Hakan Tkcn Hakan Tkcn:
    Dikkat çekmemek için Adana Yüreğir den yatırılmış bir kupon kesinlikle inandırıcı değil 0 1 Yanıtla
  • sait turk sait turk:
    nedense bu şans oyunlarından kazanılan para hep hiç oluyor! dünyanın heryerinde talihliler bir şekilde paraları eritip yol ediyorlar ya haydan gelen huya gidiyor! yada hepsi yalan! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocasını aldatan kadının sözleri “Bu kadarına da pes“ dedirtti Kocasını aldatan kadının sözleri "Bu kadarına da pes" dedirtti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Jhon Duran Galatasaray’a Kritik maddeyi masaya koydular Jhon Duran Galatasaray'a! Kritik maddeyi masaya koydular
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

09:41
İşte yıllar sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Aziz Yıldırım’ın yol haritası
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 09:55:19. #7.12#
SON DAKİKA: Benzeri görülmemiş ikramiye bir kişiye çıktı! Bir anda Türkiye'nin en zenginlerinden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.