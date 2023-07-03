Bayram dönüşü araç sahiplerini üzecek artış! Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 11 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika
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Bayram dönüşü araç sahiplerini üzecek artış! Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 11 kuruş zam bekleniyor

03.07.2023 09:03

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak. Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. EPGİS ise fiyat değişimlerini dava süreci sonlanana kadar paylaşmayacağını açıkladı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BENZİNİN LİTRESİ 26 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKACAK

4 Temmuz Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 2 lira 11 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Pompaya yansıyacak zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

YORUMLAR (1)
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Son Dakika Ekonomi Bayram dönüşü araç sahiplerini üzecek artış! Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 11 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayram dönüşü araç sahiplerini üzecek artış! Bu gece yarısından itibaren benzine 2 lira 11 kuruş zam bekleniyor - Son Dakika
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