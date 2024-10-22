Piyasalar Orta Doğu'daki jeopolitik risklere odaklanmış durumda. Petrol fiyatları, geçen hafta yüzde 7,3 değer kaybederek Ekim 2023'ten bu yana en sert düşüşü kaydetmesinin ardından yükselişe geçti.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor.
Akaryakıtta beklenen indirim gerçekleşti. Bugünden itibaren benzin grubunda 1.87 TL; motorin grubunda 1.65 TL indirim gerçekleşti.
Söz konusu indirim, pompa satış fiyatlarına yansıdı. Güncel akaryakıt fiyatları da belli oldu.
Akaryakıt fiyatları bazı illere göre değişiklik gösterebiliyor. İşte o fiyatlardan bazıları...
Benzin fiyatı: 42.81 TL
Motorin litre fiyatı: 41.89 TL
Benzin fiyatı: 42.68 TL
Motorin litre fiyatı: 41.82 TL
Benzin litre fiyatı: 43.65 TL
Motorin litre fiyatı: 42.91 TL
Benzin litre fiyatı: 43.21 TL
Motorin litre fiyatı: 42.40 TL
Benzin litre fiyatı: 44.04 TL
Motorin litre fiyatı: 43.32 TL
Son Dakika › Ekonomi › Benzin ve motorinde indirim - Son Dakika
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