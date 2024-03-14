Türkiye'deki yüksek döviz kuru ve geçtiğimiz yaz yapılan ÖTV zammı sonrası yüksek seyreden akaryakıt fiyatlarında yeni bir fiyat artışı gerçekleşmesi bekleniyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre benzine 1,53 TL, motorine ise 1,10 TL zam gelecek. Zam, akaryakıt fiyatlarına 15 Mart Cuma günü itibariyle yansıyacak.
İstanbul'da benzinin litresi 40,53 TL, motorinin litresi 40,72, LPG ise 20,50 TL seviyelerinden satılıyor. Benzin ve zamma yapılacak zam sonrası ise fiyatlar 42 TL seviyelerine çıkacak.
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatının bulunması yoluyla hesaplanıyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı bulunuyor. Hesaplanma sonucunda dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre değişiklik gösterebiliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor - Son Dakika
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen para sayma görüntülerine ilişkin ifade vermeye çağrılan 2 kişi adliyeye geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in ise yarın ifade vermesi bekleniyor.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,2 düşüşle 9.931,00 puandan başladı. Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliklerin devam etmesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildiğini söyledi.
Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, DAİMFED Teknik Müşaviri Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu'nun Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Dekanlığına atanmasını gurur verici bir gelişme olarak değerlendirdi. Karslıoğlu, Beycioğlu'na başarılar diledi ve ATÜ ile DAİMFED arasında yapılacak ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu belirtti. Prof. Dr. Ahmet Beycioğlu ise DAİMFED'in inşaat sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getiren bir federasyon olduğunu ve bu grubun bir üyesi olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Ayrıca, Mühendislik Fakültesi ile iş birliğinin devam edeceğini ve çağdaş bilgiye dayalı, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş mühendisler yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, tarımda verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliği sağlamak için çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerini bırakarak, damlama sulama ve yağmurlama gibi modern sulama yöntemlerine geçiş yapmaları gerektiğini belirtti. Doğan, çiftçilere faizsiz kredi ve hibe desteği sağlanması çağrısında bulundu ve modern sulama sistemlerine geçişin sürdürülebilir tarım için önemli olduğunu vurguladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 32,1280 liradan, avro 35,2910 liradan güne başladı. Doların alış fiyatı 32,1260 lira, satış fiyatı ise 32,1280 lira olarak belirlendi. Avronun alış fiyatı 35,2890 lira, satış fiyatı ise 35,2910 lira olarak belirlendi. Önceki gün doların satış fiyatı 32,0980 lira, avronun satış fiyatı ise 35,1120 lira idi.
Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin belirsizlikler devam ederken, bugün gözler ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi. Analistler, ÜFE'nin enflasyon verilerini destekleyip desteklemeyeceğini ve Fed'in gelecek adımlarına yönelik ipuçları verebileceğini belirtiyor.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, Buca'da bulunan Seze ve Meyve Hali'ni ziyaret ederek esnafla buluştu. Gece saatlerinden itibaren mesaiye başlayan esnafın sorunlarını dinleyen Dağ, daha sonra sahurunu da burada yaptı.
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yetiştiricilere anaç koyun, keçi, sürü yenileme, arıcılık ve bal desteği ile Tiftik keçilerine ilave destek verileceğini duyurdu. Desteklemeler 15 Mart Cuma günü saat 18.00'den itibaren yetiştiricilerin hesabına aktarılacak.
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