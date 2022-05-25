Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak - Son Dakika
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Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak

25.05.2022 12:10

Cumartesi günü benzine gelen 1,02 liralık zammın ardından bir zam da LPG'ye geliyor. 36 kuruşluk zammın, bu geceden itibaren geçerli olması bekleniyor.

Dünya genelinde enerji alanında yaşanan gelişmeler benzin, motorin ve LPG fiyatlarına doğrudan etki etmeye devam ediyor.

LPG'YE 36 KURUŞ ZAM GELİYOR

NTV'nin haberine göre, 26 Mayıs Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 36 kuruş fiyat artışı yaşanacak. Benzin ve motorin gruplarında ise zam beklenmiyor.

BENZİNE GEÇTİĞİMİZ CUMARTESİ ZAM YAPILDI

Benzine cumartesi günü yapılan 1,02 liralık zamla birlikte, benzin fiyatları motorini geride bırakmıştı. Bu hafta benzin ve motorin grubunda bir fiyat artışı ya da indirim gerçekleşmedi.

LPG ŞU ANDA 11,25'TEN SATILIYOR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,08 liradan satılıyor. Benzinin litresi ortalama 22,86 satılıyor. LPG litre fiyatı ise 11,25 lira seviyesinde satışa sunuluyor.

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Cumartesi, Enerji, Benzin, Mayıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Benzinden sonra LPG'ye de zam geliyor! 36 kuruşluk zam, bu geceden itibaren geçerli olacak - Son Dakika


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