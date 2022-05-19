Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu! - Son Dakika
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Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu!

19.05.2022 00:31

Benzine bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 4 kuruşluk bir zam daha geldi. Yeni zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 23 lira 86 kuruşa çıktı. Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

Dövizde kurlarındaki ve petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün gelen 1 lira 70 kuruşluk zammın ardından bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatı 1 lira 4 kuruş daha arttı.

İSTANBUL'DA BENZİN 23,86 LİRAYA YÜKSELDİ

Zam sonrası benzin İstanbul'da 23 lira 86 kuruşa; Ankara ve İzmir'de ise 23 lira 97 kuruşa yükseldi.

BU YILKİ 18. FİYAT ARTIŞI

Benzine yılbaşından bu yana 17 kez zam yapılmıştı, bugünkü fiyat artışı ise 18. zam oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından sendika, dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak Benzin fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı! Litre fiyatı neredeyse 23 liraya çıktı Benzin fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı! Litre fiyatı neredeyse 23 liraya çıktı

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Son Dakika Ekonomi Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Benzine 1 lira 4 kuruş zam geldi! Litre fiyatı neredeyse 24 lira oldu! - Son Dakika
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