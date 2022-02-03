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Berberler Odası'nın Devrik Başkanı Çetindoğan, yerine gelen başkanın maaşını tıraşlamış - Son Dakika

Berberler Odası'nın Devrik Başkanı Çetindoğan, yerine gelen başkanın maaşını tıraşlamış

03.02.2022 09:32
Berberler Odası'nın Devrik Başkanı Çetindoğan, yerine gelen başkanın maaşını tıraşlamış

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın devrik Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın seçimi kaybedeceğini anlayınca başkanı olduğu Berberler Odası'nda yerine gelecek başkanı 4 yıl boyunca sadece 300 TL maaş almasını karara bağladığı ortaya çıktı.

Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın devrik Başkanı Selahittin Çetindoğan'ın seçimi kaybedeceğini anlayınca başkanı olduğu Berberler Odası'nda yerine gelecek başkanı 4 yıl boyunca sadece 300 TL maaş almasını karara bağladığı ortaya çıktı. Çetindoğan'ın halefine layık gördüğü maaşın ise 42 kat maaş aldığı belirlendi.

Aydın Berberler Kuaförler ve Güzellik Salonları Odası'nın 29 yıldır başkanlığını 2005 yılından bu yana Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin Başkanlığını yürüten devrik başkan Selahittin Çetindoğan'ın ilginç bir seçim oyunu ortaya çıktı. Kendisine muhalefet edilmesine hazmademeyen Selahittin Çetindoğan'ın Birlik Başkanlığı maaşı olduğu için yerine gelecek başkana 3 yıl boyunca sadece 300 TL maaş alması konusunda karar aldırdığı ortaya çıktı.

Yönetimi devraldıktan sonra eski başkanın ilginç oyunu ile karşılaşan Berberler Odası'nın yeni Başkanı Serhan Avşar, "Görevi devralalı baya oldu. Birlik Başkanımız Selahittin Çetindoğan'ın başkanımızın bu oyununu kimseye duyurmadık ama, nasıl olduysa her yere yayılmış. Aydın duymuş. Biz duyurmak istesek ilk günden basın açıklaması yapardık. Biz maaş almasak da esnafımıza en iyi hizmeti sunmak için elimizden gelen gayreti gösteririz. Maaş konusuna gelince böyle bir kararla karşılaştık" diye konuştu.

"Kaybedeceğimi hiç düşünmedim"

Aynı zamanda Aydın Esnaf Odaları Birliği Başkanı olduğu için 2005 yılından bu yana Berberler Odası'ndan yasal olarak maaş almadığını belirten Aydın Esnaf Odaları Birliği'nin devrik Başkanı Selahittin Çetindoğan, hiçbir zaman seçim kaybedeceği aklına gelmediğini söyledi. Yaptıklarının oldukça doğal olduğunu savunan devrik başkan Selahittin Çetindoğan, "Birlik Başkanı maaşı aldığım için 2005 yılından bu yana Berberler Odası'ndan maaş almıyorduk. Bu nedenle Berberler Odası'nın Başkan Maaşı'nı 300 TL'ye düşürdük. Ben bunu asla seçimi kaybedeceğim için yapmadım" diyerek halefinden 42 kat fazla maaş almasının da doğal bir şey olduğunu ileri sürdü. - AYDIN

Berberler Odası'nın Devrik Başkanı Çetindoğan, yerine gelen başkanın maaşını tıraşlamış

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Esnaf ve Sanatkarlar, Türk Lirası, Esnaf, Aydın, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Berberler Odası'nın Devrik Başkanı Çetindoğan, yerine gelen başkanın maaşını tıraşlamış - Son Dakika Ekonomi


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