Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı - Son Dakika
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Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı

01.05.2022 09:40

Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı Adana'da bayram tıraşı kuyruğu Adana'da Ramazan Bayramı öncesinde berber ve kuaförlerde tıraş kuyruğu oluşurken, sabah 07.00'da başlayan mesai, bayram namazına kadar devam edecek.

Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı

Adana'da bayram tıraşı kuyruğu

ADANA - Adana'da Ramazan Bayramı öncesinde berber ve kuaförlerde tıraş kuyruğu oluşurken, sabah 07.00'da başlayan mesai, bayram namazına kadar devam edecek.

Ramazan Bayramı öncesinde berberlerde yoğunluk en üst düzeye ulaştı. Adana'da da erkekler, berber ve kuaförlerde kuyruk oluşturdu. Bayram öncesinde vatandaşlar her ne kadar randevu alarak berberlere gitse de yine de kuyrukta beklemesi dikkat çekti.

Sabah 07.00'da dükkanını açan berberler, bayram namazına kadar mesai yapacakları öğrenildi. Her bayram öncesi yoğunluğun arttığını söyleyen erkek kuaförü Ahmet Ocak, "Her bayram öncesi yoğunluğumuz oluyor. Son dönemde piyasa da durgundu bu yoğunluk bizlere can suyu oldu. Bayram namazına kadar açığız. Herkese yetişmeye çalışacağız" diye konuştu.

Bayram öncesi tıraş olmaya gelen Doğan Can Doğan isimli vatandaş, "3 gündür randevu almak için uğraştım. Çok yoğunluk var. Sabah 07.00'da geldim ama 3 saattir bekliyorum" dedi.

Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı
Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı
Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı
Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı
Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı
Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı
Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı
Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı

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Berberler sahura kadar mesai yapıyor Berberler sahura kadar mesai yapıyor İstanbul'da berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu erken başladı İstanbul'da berber ve kuaförlerde bayram yoğunluğu erken başladı

Ramazan Bayramı, Berber, Bayram, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Berberlerin bayram namazına kadar sürecek mesaisi başladı - Son Dakika


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