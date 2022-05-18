Bereket Emeklilik'ten "Gençliğin Avantajlı Dünyası" mobil uygulaması

Bereket Emeklilik, geliştirdiği yeni projesi ile sektörde bir ilke imza atarak "Gençliğin Avantajlı Dünyası'" uygulamasını gençlerle buluşturdu.

Bereket Emeklilik açıklamasına göre, Gençliğin Avantajlı Dünyası (GAD) ile gençler, ücretsiz veya indirimli kampanyalardan faydalanıp yıl boyu indirimlerin tadını çıkarırken, bireysel emeklilik planları ile de geleceğini güvence altına alıyor.

Gençliğin Avantajlı Dünyası gençlere; en çok tercih edilen markaların özel fırsatları, alışveriş sitelerine özel hediye çekleri, zincir fast food restoranlardan barista kahvelerine kadar birçok fırsattan yararlanma imkanı sunuyor. Uygulamayla gençler, hem eğleniyor hem de eğlenirken bireysel emeklilik planları ile geleceklerine yatırım yapıyor.

Bereket müşterisi olmayanlar da uygulamayı indirip avantajlar dünyasını inceleyebiliyor. Ziyaretçiler, uygulamayı tecrübe ederek Bereket müşterisi olma deneyimini yaşayabiliyor ve uygulama içerisinde yer alan bireysel emeklilik planları ile diledikleri gibi birikim yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, Gençliğin Avantajlı Dünyası uygulaması sayesinde bireysel emeklilik planlarının sunduğu avantajlarla gençlerde birikim yapma ve sigorta bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile gençlerin birikim yapmalarını sağlarken, günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri sağlıktan hobi kulüplerine, kişisel gelişim kurslarından online diyetisyen hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ücretsiz veya indirimli birçok fırsatı tek uygulama üzerinden gençlerle buluşturuyoruz. Gençler, ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına uygun 40'ı aşkın hizmeti; 'Eğitimdeyiz Biz', 'Alışverişteyiz Biz', 'Sporcuyuz Biz', 'Sanatseveriz Biz', 'Yemekteyiz Biz', 'Sağlıklıyız Biz' kategorilerinde indirimli veya ücretsiz olarak bulabiliyor."

Buluşma Noktası'nın, Gençliğin Avantajlı Dünyası'nın kalbi olduğunu vurgulayan Güngör; gençlerin en çok tercih edilen markalardan ve dijital platformlardan ücretsiz yararlanabileceklerini, birçok avantajdan da faydalanarak sosyalleşme imkanına sahip olabileceklerini belirtti. Güngör, bu vesileyle tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

"GAD Gençliğin Avantajlı Dünyası" uygulaması Google Play ve Apple Store'dan indirilebiliyor, mobil uygulamaya ilişkin detaylara www.gencmobil.com linkinden erişilebiliyor.