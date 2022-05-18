Bereket Emeklilik'ten "Gençliğin Avantajlı Dünyası" mobil uygulaması - Son Dakika
Üye Girişi

Bereket Emeklilik'ten "Gençliğin Avantajlı Dünyası" mobil uygulaması

18.05.2022 12:55
Bereket Emeklilik'ten "Gençliğin Avantajlı Dünyası" mobil uygulaması

Bereket Emeklilik, geliştirdiği yeni projesi ile sektörde bir ilke imza atarak "Gençliğin Avantajlı Dünyası'" uygulamasını gençlerle buluşturdu.

Bereket Emeklilik, geliştirdiği yeni projesi ile sektörde bir ilke imza atarak "Gençliğin Avantajlı Dünyası'" uygulamasını gençlerle buluşturdu.

Bereket Emeklilik açıklamasına göre, Gençliğin Avantajlı Dünyası (GAD) ile gençler, ücretsiz veya indirimli kampanyalardan faydalanıp yıl boyu indirimlerin tadını çıkarırken, bireysel emeklilik planları ile de geleceğini güvence altına alıyor.

Gençliğin Avantajlı Dünyası gençlere; en çok tercih edilen markaların özel fırsatları, alışveriş sitelerine özel hediye çekleri, zincir fast food restoranlardan barista kahvelerine kadar birçok fırsattan yararlanma imkanı sunuyor. Uygulamayla gençler, hem eğleniyor hem de eğlenirken bireysel emeklilik planları ile geleceklerine yatırım yapıyor.

Bereket müşterisi olmayanlar da uygulamayı indirip avantajlar dünyasını inceleyebiliyor. Ziyaretçiler, uygulamayı tecrübe ederek Bereket müşterisi olma deneyimini yaşayabiliyor ve uygulama içerisinde yer alan bireysel emeklilik planları ile diledikleri gibi birikim yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bereket Emeklilik Genel Müdürü Mahmut Güngör, Gençliğin Avantajlı Dünyası uygulaması sayesinde bireysel emeklilik planlarının sunduğu avantajlarla gençlerde birikim yapma ve sigorta bilincini artırmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu uygulama ile gençlerin birikim yapmalarını sağlarken, günlük hayatta ihtiyaç duyabilecekleri sağlıktan hobi kulüplerine, kişisel gelişim kurslarından online diyetisyen hizmetlerine kadar geniş bir yelpazede ücretsiz veya indirimli birçok fırsatı tek uygulama üzerinden gençlerle buluşturuyoruz. Gençler, ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına uygun 40'ı aşkın hizmeti; 'Eğitimdeyiz Biz', 'Alışverişteyiz Biz', 'Sporcuyuz Biz', 'Sanatseveriz Biz', 'Yemekteyiz Biz', 'Sağlıklıyız Biz' kategorilerinde indirimli veya ücretsiz olarak bulabiliyor."

Buluşma Noktası'nın, Gençliğin Avantajlı Dünyası'nın kalbi olduğunu vurgulayan Güngör; gençlerin en çok tercih edilen markalardan ve dijital platformlardan ücretsiz yararlanabileceklerini, birçok avantajdan da faydalanarak sosyalleşme imkanına sahip olabileceklerini belirtti. Güngör, bu vesileyle tüm gençlerin 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

"GAD Gençliğin Avantajlı Dünyası" uygulaması Google Play ve Apple Store'dan indirilebiliyor, mobil uygulamaya ilişkin detaylara www.gencmobil.com linkinden erişilebiliyor.

YORUMLAR
500
Suudi Arabistan'dan dev hamle: Dünyaca ünlü oyun şirketine ortak oldu! Suudi Arabistan'dan dev hamle: Dünyaca ünlü oyun şirketine ortak oldu! Kırşehir OSB'de 19 ruhsatı alınmış fabrika çalışması sürüyor Kırşehir OSB'de 19 ruhsatı alınmış fabrika çalışması sürüyor
Kaynak: AA

alışveriş, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bereket Emeklilik'ten 'Gençliğin Avantajlı Dünyası' mobil uygulaması - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:09:44. #1.12#
SON DAKİKA: Bereket Emeklilik'ten "Gençliğin Avantajlı Dünyası" mobil uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement