Bergama Ticaret Merkezi'nin temeli atıldı

Bergama Ticaret Merkezi\'nin temeli atıldı
16.02.2026 15:22  Güncelleme: 15:23
Bergama Belediyesi, kentin merkezinde yapacağı Bergama Ticaret Merkezi'nin temelini törenle attı. Proje, belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçiriliyor ve tarihsel önemi olan Bergama'ya ekonomik bir ivme kazandırmayı hedefliyor.

Bergama Belediyesi tarafından kent merkezinde yapılacak olan Bergama Ticaret Merkezi'nin temeli törenle atıldı. Başkan Prof. Dr. Tanju Çelik, bu yatırımı belediyenin öz kaynakları ile hayata geçireceklerini söyledi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Bergama'ya yeni bir dinamizm kazandırmayı amaçlayan yatırımın temel atma törenine Bergama Kaymakamı Avni Oral, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik, Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, Bergama'nın taşında tarih, toprağında üretim, insanında emek olduğunu söyledi. Bu toprakların UNESCO Dünya Mirası gibi bir değeri taşıdığını anlatan Yıldır, "Toprağında üretim var. Çünkü tarımıyla, hayvancılığıyla, zeytiniyle, sütüyle, bereketiyle Bakırçay Havzası'nın başkenti konumunda. İnsanında emek var. Çünkü burasının insanı çalışkanlığıyla, azmiyle, ürettiğini büyütme iradesiyle bugünlere geldi" dedi.

Bergama'ya yapılan yatırımları anlattı

Bugün hala 28 bin üreticinin bu topraklardan geçimini sağladığını anımsatan Yıldır, "Böylesi bir mirasa, böylesi bir üretim gücüne ve insan emeğine sahip bir ilçeye gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Yüzyıllar boyunca bilimin, sağlığın, kültürün ve üretimin merkezi olmuş bir yerleşim yeri burası. Temelini attığımız bu merkez; ticari alanları ve ofisleriyle ilçenin ekonomisine doğrudan ivme kazandıracak. Bergamalılar için yeni kapıların, yeni umutların merkezi olacak. Bergama'ya yapılan her yatırım, tarihe sahip çıkmaktır, üretimi büyütmektir, emeği güçlendirmektir. Biz bunun farkındayız. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden beri Bergama'ya yaptığımız yatırım miktarı 860 milyon lirayı aşmış durumda" dedi.

Bergama Belediyesi öz kaynaklarıyla hayat bulacak

Seçildikten sonra ilk kez bir projenin temelini attığını belirten Bergama Belediye Başkanı Prof. Dr. Tanju Çelik ise "Bu benim belediye başkanlığım döneminde yaptığım ilk inşaat diyebilirim. Bu nedenle çok değerli buluyorum" diye konuştu. Daha güçlü bir Bergama Belediyesi için çalıştıklarını anımsatan Çelik, şunları söyledi: "Ticaret Merkezi olarak inşa edeceğimiz bu merkezde önemli hizmetler yapılacak. Bodrum kat, zemin kat ve zemin kat üzeri 4 kat şeklinde. Yaklaşık 900 metrekare oturma alanı olan bir inşaat alanında ticaret merkezi yapacağız. Bu yatırımı öz kaynaklarımızla yapacağız. Yaklaşık bir yıl içerisinde de bu inşaatımızı yapmayı hedefliyoruz. Yaşanabilir bir Bergama, daha sağlıklı bir Bergama için hizmet etmeye devam edeceğiz."

İlçenin tarihi önemine değindi

Bergama Kaymakamı Avni Oral ise ilçenin tarihsel önemine değindi. Bergama'nın kadim medeniyet merkezi olduğunu vurgulayan Oral, "Bu bölge tarihin her döneminde çeşitli topluluklara ev sahipliği yapmış. Dolayısıyla farklı medeniyetlerin, farklı toplulukların yansımalarını günümüze taşıyor. Kafamızı nereye çevirsek olağanüstü güzel bir mimari eserle karşı karşıya geliyoruz. Dolayısıyla Bergama'da yapacağımız her yatırımda mutlaka bu tarihi misyonun sorumluluğunu da üzerimizde hissetmeliyiz" dedi.

Konuşmaların ardından merkezin temeli dualar eşliğinde atıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

