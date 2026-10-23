Berkay Bahar, ATSO yönetim kurulu başkanlığını 78 oyla kazandı - Son Dakika
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Berkay Bahar, ATSO yönetim kurulu başkanlığını 78 oyla kazandı

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Berkay Bahar, ATSO yönetim kurulu başkanlığını 78 oyla kazandı
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ATSO Meclisinde yapılan seçimde mavi listenin adayı Berkay Bahar, kullanılan 121 oyun 78'ini alarak Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Beyaz listenin 27 oy aldığı seçimde 16 oy geçersiz sayıldı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Berkay Bahar, seçildi.

ATSO Meclisinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve üyelikleri için seçim yapıldı. Toplam 121 oyun kullanıldığı seçimde, mavi listenin adayı Berkay Bahar 78 oy alarak ATSO'nun yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Seçimde beyaz liste 27 oy alırken, 16 oy geçersiz sayıldı.

Bahar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinin zorlu geçtiğini ancak bunun bir yarış olduğunu söyledi.

Seçim sürecinde emek verdiklerini anlatan Bahar, "Bu bir yarıştı. Bugünden sonra yükümüz daha ağır. Mecliste görev alacak tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Onlara başarılar diliyorum. Çok işimiz, çok sorunumuz var. Sözlerimizin arkasında duracağız." diye konuştu.

Yönetim kurulu asil üyeleri ise Murat Totoş, Ayhan Yıldırım, Hüseyin Sarı, Mustafa Çilingiroğlu, Recep Mavi, Aziz Çiçek, Ali Demir, Cenan Demir, Şaban Tat ve İsa Ersöz'den oluştu.

Kaynak: AA
EkonomiAntalyaGüncelSon Dakika

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