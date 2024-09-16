BES-AR: Açlık ve Yoksulluk Sınırları Yükseldi - Son Dakika
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Ekonomi

BES-AR: Açlık ve Yoksulluk Sınırları Yükseldi

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BES-AR'a göre, dört kişilik memur ailesinin açlık sınırı 27 bin 270 lira, yoksulluk 73 bin 651 lira.

16.09.2024 15:18
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(ANKARA) - Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi (BES-AR) eylül ayı verilerine göre, dört kişilik bir memur ailesinin açlık sınırı 27 bin 270 liraya, yoksulluk sınırı ise 73 bin 651 liraya yükseldi. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 32 bin 120 lira oldu.

BES-AR,  eylül ayı açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı. Buna göre; dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Eylül 2024 için 27 bin 270 lira, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 32 bin 120 lira, gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı kısacası yoksulluk sınırı 73 bin 651 lira oldu.

BES-AR araştırmasında; 2024 yılında da 17 bin 2 lira alan asgari ücretlinin 27 bin 270 lira olan açlık sınırının yüzde 60,39 altında ücret aldığı belirtildi.

BES-AR, sağlıklı beslenmenin maliyetinin günlük 890 lirayı geçtiğini, asgari ücretin 2024 yılında da açlık sınırının altında kaldığını kaydetti. BES-AR, büyükşehirlerde kamu emekçilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için neredeyse maaşının yüzde 75-80'ini kiraya ödemek zorunda kaldığını da belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi BES-AR: Açlık ve Yoksulluk Sınırları Yükseldi - Son Dakika

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