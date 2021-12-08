BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,32 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Fon Kategori Endeks Getiri (%) Fon Kategori Adet Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet Emeklilik Fonları (BES) 0,32 245 218 27 Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0,16 52 44 8 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları 0,49 6 6 0 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 2,55 29 29 0 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0,80 105 100 5 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0,81 27 25 2 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler -0,65 13 1 12 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası 0,04 13 13 0 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Gazeteci Nihat Genç "zıpır" dediği Hasan Can Kaya'nın kendisine küfrettiğini açıkladı!

Ham yağ fiyatlarında 100 dolarlık indirim bekleniyor! Ayçiçek yağında fiyatlar düşebilir!

Oyuncu Pelin Öztekin'den oryantallere taş çıkartan kıvraklık

Kanunsuz Topraklar'da bugün: İki aşık çaresiz bir halde

ABD'li adamın idam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf dehşete düşürdü

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Stokçuluk yapanın malına el konulacak

Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş