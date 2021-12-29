BES fonu istatistikleri

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 1,63 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en çok kazandıran yüzde 4,46 ile "Kıymetli Madenler" oldu.

BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle: