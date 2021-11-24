En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 8,35 ile "Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF", yüzde 7,61 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hay.Em. B.R.I.C. Ülke.Yab. BYF Fon Sep. EYF 0,088421 8,35 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,144245 7,61 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,154511 7,61 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,044963 7,61 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,144439 7,27 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,076273 7,27 Türkiye Hay. ve Em. Altın Katılım EYF 0,079325 7,16 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,069736 7,16 Türkiye Hay. ve Em. HEM Kamu Dış Borç. Araçları EYF 0,075879 7,13 MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,083137 7,13 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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