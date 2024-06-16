Besiciler Bayramda da Kurbanlık Mesaisinde

Ekonomi

Samsun'da besicilerin bayram mesaisi sürüyor. Canlı hayvan pazarlarındaki bazı besiciler hayvanlarının yarısının ellerinde kaldığını, bu yüzden bayramın ilk gününde de satışlara devam ettiklerini söylediler.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Samsun'da canlı hayvan pazarlarında kurbanlık hayvan satışı devam ediyor. Ellerinde kalan kurbanlıkları bayrama kadar satamayan besicilerin umudu bayramın birinci gününe kaldı. Kimi besiciler çok az hayvan sattığını ifade ederken kimileri ise eski bayramları aradıklarını belirttiler.

"Ellerimizde kalanları satmaya çalışıyoruz"

Hayvan satıcısı İdris Tuğrul, "Kurban pazarına 13 büyükbaş hayvanla geldim. 6-7 tanesi kaldı. İşler yarı yarıya düştü. Geçen sene satışlarımız daha iyiydi. Türkiye genelinde mi Karadeniz'de mi yoksa sadece Samsun'da mı bu problem var anlamadım" dedi.

Satıcı Bayram Uyar ise, " Alaçam'dan buraya geldim. 56 yaşındayım. Ömrümde bu Kurban Bayramı gibi bir bayram geçirmedim. Samsun'a 14 hayvan getirdim. Yarısını sattım yarısı kaldı. Sattıklarım da değerini bulmadı" diye konuştu.

Satıcı Ali Şahin de, "50 hayvan ile geldim, 20 tanesini ancak satabildim. Bayramın ilk günü de satışlar devam ediyor fakat bugün 2 tane satabildim" şeklinde konuştu. - SAMSUN