Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı - Son Dakika
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Ekonomi

Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı

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Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
29.07.2025 13:42
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Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
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Beşiktaş Belediyesinde çalışan işçiler, maaşlarını zamanında ve eksiksiz alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yaptı. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası, toplu iş sözleşmesinden doğan hakların sistematik olarak yok sayıldığını belirterek, geçmiş aylara ait maaşlar ile emekli işçilerin kıdem tazminatlarının hâlâ ödenmediğini açıkladı.

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) İstanbul 1 No'lu Şubesinden yapılan açıklamada, belediye işçileri olarak emeği ve hakkı savundukları belirtildi.

Açıklamada, "Beşiktaş Belediyesinde çalışan biz işçiler, aylardır ücretlerimizi zamanında ve eksiksiz alamıyoruz. İmzalanmış toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız sistematik biçimde yok sayılıyor. Beşiktaş Belediyesi işçileri olarak bizlerin belediyeden ücret alacaklarımız giderek artıyor." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı

BELEDİYEDEN ALACAKLARI ARTIYOR

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) İstanbul 1 No'lu Şubesinden yapılan açıklamada, belediye işçileri olarak emeği ve hakkı savundukları belirtildi. Açıklamada, "Beşiktaş Belediyesinde çalışan biz işçiler, aylardır ücretlerimizi zamanında ve eksiksiz alamıyoruz. İmzalanmış toplu iş sözleşmesinden doğan haklarımız sistematik biçimde yok sayılıyor. Beşiktaş Belediyesi işçileri olarak bizlerin belediyeden ücret alacaklarımız giderek artıyor." ifadeleri kullanıldı.

İŞÇİLER KIDEM TAZMİNATLARINI DA ALAMADILAR

Geçen yılın temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarına ait toplu iş sözleşmesi farklarının, bu yıl mayıs ayına ait maaşların ödenmediği iddia edilen açıklamada, Beşiktaş Belediyesinden emekli işçilerin de kıdem tazminatlarını alamadığı öne sürüldü. Açıklamada, bütün bunlara rağmen herhangi bir gerekçe sunulmadığı, ödeme takviminin iletilmediğine dikkati çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Kiramızı, faturalarımızı ödeyemez hale geldik. Bu mağduriyet karşısında sessiz kalmamız mümkün değildir. Beşiktaş Belediyesi yönetimi, işçilerin mağduriyetini derinleştirmemeli, alacakları düzenli ve eksiksiz olarak derhal ödemelidir. Geriye dönük haklarımız daha fazla gecikmeden yatırılmalıdır. Beşiktaş Belediyesi işçilerinin, kıdem tazminatları ödenmelidir."

Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Ekonomi, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı - Son Dakika

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