Beşiktaş U-16 Takımı, Gabar\'daki petrol sahasını ziyaret etti

Beşiktaş U-16 Futbol Takımı, Şırnak Gabar Dağı'nda bulunan Şehit Esma Çevik sahasını ziyaret etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şırnak Valisi Birol Ekici, "Terörsüz Türkiye Projesi" kapsamında Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor takımlarını Şırnak'a davet etti.

Bu kapsamda kente gelen Beşiktaş U-16 Takımı, Şırnak Petrol Spor ile Şırnak Şehir Stadyumu'nda dostluk maçına çıktı.

Maçta 2-1 galip gelen siyah-beyazlı takım, Şırnak Vali Yardımcısı Muhammed Çiftçi ve Beşiktaş Genel Sekreteri Uğur Fora'nın yer aldığı heyetle, Gabar Dağı'ndaki Şehit Esma Çevik-1 üretim kuyusunu ziyaret etti.

Türkiye'nin petrol üretim üssü haline gelen bölgedeki çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulan genç futbolculara, üretim faaliyetlerine ilişkin sunum yapıldı.

Program çerçevesinde, Beşiktaşlı futbolcular ile sahada görev yapan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeli arasında futbol etkinliği düzenlendi.

Beşiktaş takım kaptanı Eren Taşkıran, Gabar'ın eskiden terörle anıldığını belirterek, "Artık buralarda petrol üretimi başladı. Burada binlerce varil petrol üretiliyor. Bu gerçekten gurur verici." ifadelerini kullandı.

Futbolcu Emirhan Çolak da Gabar'ı çok beğendiğini vurgulayarak, "Burası Türkiye'nin enerji geleceği için çok önemli bir yer. Günde 80 bin varil petrol üreterek ülkeye çok büyük katkıda bulunuyor. Kuyulara şehitlerimizin isimlerinin verilmesi de çok anlamlı." dedi.