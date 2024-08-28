Besni Üzümü Hasat Dönemi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Besni Üzümü Hasat Dönemi Başladı

Besni Üzümü Hasat Dönemi Başladı

Adıyaman'ın tescilli ürünlerinden olan Besni üzümü, hasat dönemine girdi. Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yetişen üzümler, kurutulmak üzere potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak güneş altında kurutuluyor. Kurutulmuş peygamber üzümü, kış aylarında vatandaşlar tarafından tercih ediliyor.

28.08.2024 13:49
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Adıyaman'ın tescilli ürünleri arasında yer alan ve "Peygamber üzümü" olarak da bilinen Besni üzümünün hasat dönemi başladı.

Besni ve Gölbaşı ilçelerinde yetişen üzümler daha çok kurutmalık üzüm olarak değerlendiriliyor. Çürüklerden ayrılan üzüm taneleri, potasyum ve zeytinyağı karışımıyla yağlanarak güneş altında kurutulmaya bırakılıyor.

Kışın vatandaşların yoğun olarak tercih ettiği kurutulmuş peygamber üzümü sofralarda yerini alıyor.

Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Cumali Aras, hasatta gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin bazı noktalarında peygamber üzümü üretildiğini söyledi.

Üretimin özellikle Belören ve Harmanlı beldelerinde yoğunluk kazandığını aktaran Aras, "Üretilen üzümlerimiz genelde kurutularak sofralara gitmekte ve çerezlik olarak değerlendirilmektedir. Yaşı ile kurusu arasında çok farklılık var. Genelde yakın illerimize göndermekteyiz, toptancılar gelip burada alarak pazarlara sunmakta. Ürünümüzün raf ömrü çok uzundur." dedi.

Üreticilerden Hamdi Uçar ise peygamber üzümünde bu yıl hasadın başladığını söyledi.

Geçen yıla göre bu yıl verimin yüksek olduğunu aktaran Uçar, "Bu yıl rekolte yüzümüzü güldürdü. Bu iş bizim gelir kaynağımız. Tarlada mesaimiz erken saatlerde başlıyor. Üzümleri salkım salkım toplayıp taneler halinde koparıp sergide kurutuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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