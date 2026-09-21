Bessent yapay zekada sorumluluğun insanda olduğunu, federal koruma olmadığını söyledi - Son Dakika
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Bessent yapay zekada sorumluluğun insanda olduğunu, federal koruma olmadığını söyledi

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Bessent, yapay zeka geliştiricilerinin faaliyetlerinin sonuçlarından sorumlu tutulması gerektiğini, federal hükümetin onlara hukuki koruma sağlamayacağını belirtti. Bessent, ABD ile Çin'in yapay zeka konularını ele almak için 2 ay sonra bir araya geleceğini kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka geliştiricilerinin, faaliyetlerinin sonuçlarından sorumlu olması gerektiğini belirterek, federal hükümetin bu şirketlere hukuki sorumluluk koruması sağlamayacağını söyledi.

Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka sektörüne katı düzenlemeler getirilmesine karşı tutumunun yanı sıra Çin, İran ve faiz seviyeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yapay zeka geliştiricilerinin kendi sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini ifade eden Bessent, şirketlerin federal hükümetten yasal sorumluluk kalkanı beklememeleri gerektiğini kaydetti.

Bessent, "Sorumlu olan yapay zeka değil, insanlardır." diye konuştu.

ABD ile Çin'in yapay zekadan kaynaklanabilecek olaylar için doğrudan iletişim hattı kuracağına işaret eden Bessent, tarafların yapay zeka konularını ele almak üzere 2 ay sonra bir araya geleceğini belirtti.

Bessent, son dönemde Çinli yetkililerle gümrük vergileri, ekonomi ve yapay zeka konularını görüştüğünü ifade etti.

İran'la çatışmanın ne kadar süreceği konusunda bir tahminde bulunamayacağını belirten Bessent, "23 Eylül'de bütün İran hava yolu şirketlerinin dünya genelindeki faaliyetleri durdurulacak." dedi.

Bessent, faiz oranlarının İran'la çatışmaların sona ermesinin ardından düşmesini beklediğini kaydetti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiYapay ZekaTeknolojiEkonomiDünyaSon Dakika

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