Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var - Son Dakika
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Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var

29.12.2022 10:26

İYİ Parti lideri Akşener, EYT düzenlemesiyle ilgili müjdeyi duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medya hesabından seslendi. Akşener, "Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Bizden önce yap da görelim" dedi.

Türkiye iyiden iyiye seçim havasına girerken, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ekonomi kurmaylarıyla gerçekleşen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT düzenlemesiyle ilgili müjdeyi duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: HERHANGİ BİR YAŞ SINIRI UYGULANMAYACAK

Erdoğan "Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjde sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den de dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"DÜZENLEME EYT'Lİ KARDEŞLERİME HAYIRLI OLSUN"

Akşener, EYT açıklaması üzerinden Erdoğan'a seslendiği mesajında "İşte bize böyle gel sayın Erdoğan… Siyasi rekabeti dedikoduyla değil, hizmetle yap da kazanan milletimiz olsun. Yapılan düzenleme EYT'li kardeşlerime hayırlı olsun. Sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var. Haydi bakalım, bizden önce yap da görelim" ifadelerini kullandı.

İşte Akşener'in paylaşımı;

Akşener EYT müjdesi üzerinden Erdoğan'a seslendi: Sırada emekli maaşları var, hadi bizden önce yap da görelim
YORUMLAR
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Son Dakika Ekonomi Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var - Son Dakika


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