Türkiye Beyaz Eşya Sektörü İlk Yarıda Yüzde 11 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye Beyaz Eşya Sektörü İlk Yarıda Yüzde 11 Büyüdü

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, yılın ilk yarısında beyaz eşya sektörünün yurt içi satışlarının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11 arttığını söyledi.

01.08.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Sığın, yılın ilk yarısında beyaz eşya sektörünün yurt içi satışlarının 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11 arttığını söyledi.

TÜRKBESD tarafından düzenlenen basın toplantısında, beyaz eşya sektörünün 2024 ilk 6 aylık verilerine ilişkin sonuçları değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Sığın, Türkiye'nin beyaz eşya sanayisinde yüzde 7'lik üretim hacmiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük üretim üssü konumunda olduğunu anlattı.

Türkiye beyaz eşya sanayisinin 33 milyon adetlik üretim ve 23 milyon adetlik ihracat kapasitesinin bulunduğunu aktaran Sığın, 60 bin doğrudan 600 bin dolaylı istihdam sağlayan sektörün AR-GE, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm yatırımlarıyla dünya çapında rekabet ettiğini ifade etti.

Sığın, 6 ana ürün grubunda geçen yılın aynı dönemine göre ilk 6 ayda iç satışlarda yüzde 11'lik büyüme, ihracatta ise yüzde 4'lük azalma kaydedildiğini bildirdi.

Sığın, küresel pazarlardaki daralma nedeniyle son 2 yıldır ihracatın düşüş eğiliminde olduğunu belirterek, "İç satışlardaki büyümeye rağmen, ihracattaki daralma nedeniyle 2023'te toplam pazarda yüzde 4,5 küçülme kaydettik. Sektörümüz bugüne kadar kapasite kullanımı ve istihdamda herhangi bir kayıp yaşamadı ancak ülkemizde ihracatı zora sokacak politikaların bu tabloyu riske atmasından endişe duyuyoruz." diye konuştu.

Haziranda geçen yıla göre iç satışlarda yüzde 20'lik azalma olduğunu dile getiren Sığın, şu ifadeleri kullandı:

"Buna bir miktar bayram etkisi diyebiliriz. Bu oran son yıllarda gördüğümüz en ciddi küçülmeye işaret ediyor. Son 3 ayda iç satışlarımızda ciddi bir yavaşlama var. Zira bu yılın ilk 3 ayında ortalama yüzde 28 olan iç pazar büyümesi, son 3 ayda ortalama eksi yüzde 5 seviyesine düştü. Bugüne kadar ihracattaki düşüşe karşılık sektörümüzü ayakta tutan yegane dayanak iç pazardaki hareketlilik oldu. Üretim seviyemizi yakın zamana kadar korumaya çalıştık ancak bu ay itibarıyla üretimde de yüzde 11 azalma gerçekleşti. Yüksek sezon olmasına rağmen iç pazar büyümesindeki yavaşlama ve ihracattaki düşüş trendi üretim ile istihdam için risk oluşturuyor. Haziranda ihracat ve iç satışlardan oluşan toplam pazar büyüklüğümüzde karşılaştığımız yüzde 10 küçülmenin üretimde kalıcı hale gelerek istihdamı etkileme olasılığından endişe ediyoruz."

"Tüketicinin alım gücünü koruması önem taşıyor"

Gökhan Sığın, pazar canlılığını sürekli kılmak üzere tüketicilerin alım gücünün korunması, sabit kalmasının büyük önem taşıdığını belirterek, "Son dönemde gündeme gelen kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, kredi faiz ve komisyon oranlarının yüksek olması iç pazar için ciddi risk teşkil ediyor. Ortalama 10-12 yıl kullanılan beyaz eşyaların halihazırda tabi olduğu 9 ay taksit limitinin daha da azaltılması tüketici cephesine olumsuz yansıyor, pazarı da biraz zorlaştırıyor." şeklinde konuştu.

Sığın, sektörün yüksek küresel entegrasyonunun, yatırımların yeşil ve dijital dönüşüm alanlarına odaklanmasını gerekli kıldığını kaydederek, ulusal mevzuatın AB'deki düzenlemeleri kapsayacak şekilde güncellenmesi gerektiğini söyledi. Sığın, bu yöndeki revizyonların sektör özelinde AB ülkelerine olan ihracata katkı sağlayacağını ve ihracat rakamlarına olumlu yansıyacağını öngördüklerini de bildirdi.

Üreticilerin verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek için çaba gösterdiğine değinen Sığın, girdi maliyetlerindeki yüksek artışlar ve talepteki daralmanın bu gayrete direnç oluşturduğunu söyledi.

Yetkili servislere dikkat edilmeli

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, sanayinin rekabetçilik gücünü artırabilmek için global pazarlardaki durumun çok iyi incelenmesi gerektiğinin altını çizerek, Dahilde İşleme Rejiminin (DİR) ihracata olumsuz etki yapmamasını arzu ettiklerini ifade etti.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz da beyaz eşya sektörü olarak ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin soruşturmaları dikkatle takip ettiklerini söyleyerek, "Özellikle paslanmaz çelik ve polistiren ürünlerine yönelik başlatılan anti-damping soruşturmaları, sektörümüzü doğrudan etkileyecek nitelikte. Damping soruşturması sonucunda ek vergiler getirilmesi, ürün maliyetlerini doğrudan artıracak ve enflasyonu tetikleyecektir." diye konuştu.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri ise tüketicilerin yetkili olmadığı halde kendilerini yetkili servis gibi tanıtan kişiler nedeniyle mağduriyet yaşadığına dikkati çekerek, bu konuda tavsiyelerde bulundu.

"Bizim beklentimiz enflasyonun bir an evvel düşmesi"

TÜRKBESD yönetimi, toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gökhan Sığın, ekonomi yönetiminin uyguladığı enflasyonla mücadele politikasının sektöre yansımalarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bizim beklentimiz enflasyonun bir an evvel düşmesi ve elbette tüketicilerin artık ürünle ilgili olmayan maliyetler dışında kalan finansal maliyetlere bu kadar katlanmak zorunda kalmamasıdır. Dolayısıyla böyle bir ortamda zaten bütün bir sistem daha sağlıklı olacaktır."

Sığın, yıl sonu beklentilerine ilişkin soruyu, "Bizim endüstrimiz için belirleyici olan ihracat pazarlarındaki pazar payı ve aktivitemiz. Biraz evvel bahsettiğim gibi iç pazardaki aktivitenin devam etmesi. Geçen yıla göre 6. ay rakamlarında iç pazarda da küçük bir düşüş var. Ama geçen yılın yüksek tabanıyla mukayese ettiğimiz zaman iç pazarın hiç olmazsa bundan sonra sabit kalmasını bekliyoruz. Ama ihracattaki iyileşme gelmezse yılın sonuna doğru maalesef toplam rakamlar küçülmeye başlayacaktır." şeklinde yanıtladı.

Mehmet Yavuz ise paslanmaz çelikteki anti dampingle ilgili soruşturmada verginin yüzde 20'ye çıkarılması durumunda neler olabileceğine dair soruya ilişkin, böyle bir vergi gelmesi durumunda 750 milyon dolarlık ihracat, 1500 istihdam kaybına yol açabileceğini öngördüklerini söyledi

Kaynak: AA

Beyaz Eşya, Türkiye, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Beyaz Eşya Sektörü İlk Yarıda Yüzde 11 Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
10:07 İzmir’deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili 42 sanık için istenen ceza belli oldu
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:13:58. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Beyaz Eşya Sektörü İlk Yarıda Yüzde 11 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement