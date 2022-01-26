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Beyaz eşya ihracatı 2021'de yüzde 18 arttı - Son Dakika

Beyaz eşya ihracatı 2021'de yüzde 18 arttı

26.01.2022 12:00
Beyaz eşya ihracatı 2021'de yüzde 18 arttı

Beyaz eşya sektörü 2021'de ihracatını yüzde 18 artırdı.

Beyaz eşya sektörü 2021'de ihracatını yüzde 18 artırdı. İhracat adedi 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti.

2021'de 6 ana üründe beyaz eşya ihracatı adet bazında 2020'e kıyasla yüzde 18 oranında artış gösterdi. Üye firmaların Türkiye satışlarının artışı bir önceki yıla göre yüzde 9 olurken, toplam satışlardaki artış oranı yüzde 16 olarak gerçekleşti. Üretim ise yüzde 17 arttı. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) düzenlediği online basın toplantısı ile sektörün 2021 yılında aldığı sonuçları değerlendirdi.

Dernek başkanı Can Dinçer, "2021 yılında beyaz eşya satışlarımız bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34 milyon 407 bin 771 adete ulaştı. İhracat adedimiz 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti. Üye firmalar olarak geçen yıla göre yatırımlarımızı yüzde 30'un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz Sektördeki 2022 yılı planımız ise 480 milyar dolarlık yatırım yapmak" dedi.

Beyaz eşya toplam satışları yüzde 16 arttı

Dinçer, 2021 yılında beyaz eşya satışlarının bir önceki yıla göre yüzde 16 oranında artarak 34 milyon 407 bin 771 adete ulaştığını açıklayarak, "İhracat adedimiz 25 milyon 927 bin 342 olarak gerçekleşti. 2021 yılında elde ettiğimiz bu sonuçlar, hammadde fiyatlarındaki artış ve tedarik sıkıntıları gibi olumsuzluklara rağmen, süreci iyi yönettiğimizi gösteriyor" şeklinde konuştu.

Yatırımlar yüzde 30'dan fazla artacak

Sektörün özellikle Ar-Ge ve teknoloji alanında önemli yatırımlar yaptığını ifade eden Dinçer, "Türkiye'nin en fazla patente sahip sektörüyüz. 2022 yılının zorlu geçeceği yönündeki öngörülere rağmen umudumuzu koruyoruz. Üye firmalar olarak geçen yıla göre yatırımlarımızı yüzde 30'un üzerinde bir oranda artırmayı planlıyoruz. 480 milyon dolara yaklaşan yatırım planlarımız ilave üretim tesisi, kapasite artışı, makine parkı yenilenmesi, dijital dönüşüme yönelik teknolojik inovasyon, enerji verimliliği, yeşil dönüşüme yönelik ürün tasarımı ve süreçlerini kapsıyor. İhracat ivmemiz son 5 yılda daha da artmış durumda. Yıllık ihracat hacmimiz 4,5 milyar doları aştı. İhracatın öneminin giderek arttığı bir dönemde sektörümüzün maliyet yükünü azaltacak adımlar ise büyük önem taşıyor. 2022'de de ihracatımızı artırmaya devam edip, iç pazarda müşterilerimizin değişen taleplerine karşılık vererek başarılı bir yıl geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İhracata yönelik üretim yapan tesislerin doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından muaf tutulması kritik önem taşıyor"

Dinçer "2021 yılında temel girdilerimizden plastikte, paslanmaz çelikte ve ambalajda maliyet artışı 2020 yılı ile kıyaslandığında TL bazında iki katın üzerinde gerçekleşti. Lojistik maliyetlerimiz ise bir yılda 4 kattan fazla arttı. Global çip krizi nedeniyle elektrik komponentlere erişimin zorlaşmasıyla tedarik maliyetlerinde ciddi artışlar yaşanıyor. Enerji fiyatları da maliyetlerimizi artıran bir diğer faktör. Ocak 2022 itibariyle elektrikte Ulusal Sanayi Tarifesi'ne yüzde 125 oranında zam gelmiş durumda. 2021 yılında, artan üretim maliyetleri, çip ve sektörümüzün en önemli ham maddesi olan yassı çelik temin etmekte yaşanan sıkıntılar gibi zorluklara rağmen, güçlü Ar-Ge'miz ve yan sanayimiz ile alternatif çözümler üreterek başarılı sonuçlar aldık. Maliyet artışlarının yaşandığı bir dönemde ihracata yönelik üretim yapan tesislerin doğalgaz ve elektrik kısıtlamalarından muaf tutulması ise kritik önemde, bu hususta Bakanlıklarımızın desteklerini rica ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Türkiye, İhracat, Europe, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Beyaz eşya ihracatı 2021'de yüzde 18 arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Beyaz eşya ihracatı 2021'de yüzde 18 arttı - Son Dakika
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