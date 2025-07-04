Ekonomik krizin etkileri dünyada olduğu gibi Türkiye'de etkisini sürdürüyor. Çok sayıda firma iflas noktasına gelirken halkaya son eklenen ise Beyoğlu'nda geleneksel Türk mutfağının lezzetlerini sunan esnaf lokantası Tarihi Şahin Lokantası oldu. 1967'den beri hizmet veren mekan, mali darboğaz nedeniyle konkordato başvurusunda bulundu.
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4.07.2025 07:18:20. #7.13#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti - Son Dakika
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