Sağlıkta teknolojik iş birliği - Son Dakika
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Sağlıkta teknolojik iş birliği

20.10.2022 12:12
Sağlıkta teknolojik iş birliği

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Siemens Healthineers Türkiye arasında 1924 yılında başlayan iş birliği, yeni nesil laboratuvar çözümleri ile devam ediyor.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Siemens Healthineers Türkiye arasında 1924 yılında başlayan iş birliği, yeni nesil laboratuvar çözümleri ile devam ediyor.

Türkiye'de sağlık sektörünün en köklü kuruluşlarından Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Klinik Biyokimya Laboratuvarları'nda bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarına yanıt vermek için Siemens Healthineers ile iş birliğine imza attı. Son teknolojiye sahip yenilikçi çözümlerle donatılan laboratuvarların açılışı 19 Ekim 2022 tarihinde yapıldı. Açılışta Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, Bezmialem Vakıf Üniversitesi RektörüProf. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu Siemens Healthineers Türkiye Laboratuvar ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdürrahim Koçyiğit iş birliğinin kapsamı ve önemi hakkında bilgi verdi.

Yapılan iş birliği ile Siemens Healthineers, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Merkez ve Dragos Hastaneleri ile Fatih, Eyüpsultan ve Sultangazi semt polikliniklerinde bulunan Klinik Biyokimya Laboratuvarları'nda son teknolojiye sahip yenilikçi laboratuvar çözümlerinin kurulumunu gerçekleştirdi. Siemens Healthineers tarafından tasarlanan ileri teknolojili laboratuvar çözümlerini tercih eden üniversitenin, bu sayede Klinik Biyokimya Laboratuvarları'ndaki ihtiyaca yeni ve yüksek standartlara sahip, yüksek hız, kolay kullanım ve dünya standartlarında sonuç kalitesi sunan yeni immünometrik ve klinik kimya analizör teknolojileri ile yanıt veriyor.

Yenilenen laboratuvarların 19 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşen açılışında Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, iş birliğinin önemini şu sözlerle değerlendirdi: "Türkiye'nin en önemli sağlık kurumlarından olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile birlikte ülkemizin sağlık sektörünün gelişimine hizmet etmek için önemli bir iş birliği gerçekleştirdik. Yenilikçi teknolojilerimizle donattığımız bu laboratuvarlar, Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nin hastalarına ve sağlık profesyonellerine en iyi çözümleri sunma ve Siemens Healthineers Türkiye olarak bizim de 'sağlık sektöründe herkes için her yerde çığır açan yeniliklere öncülük etme' tutkumuzun ortak bir sonucu. Bu projemizle laboratuvar süreçlerinde yeni nesil teknoloji kullanımının ülkemizde yaygınlaşması yolunda birlikte önemli bir adım atıyoruz."

Açılışta laboratuvarların özellikleri hakkında bilgi veren Siemens Healthineers Türkiye Laboratuvar ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gürdal Şahin de şu sözleri ifade etti: "Kuruluşundan bu yana zamanının ötesinde olmayı başarabilen ve sağlık sektörüne sunduğu katkılarla tarihimizde çok önemli yeri olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ile bu önemli iş birliğine imza atmaktan ve yenilikçi laboratuvar çözümlerimizle bu değerli kurumun, sürekli gelişim hedefine katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Siemens Healthineers Türkiye olarak Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve iş ortaklarımız ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliği ile şu an dünya standartlarındaki laboratuvar teknolojilerini bir kez daha ülkemize kazandırmak bizim için gurur verici. Bu önemli projenin gerçekleşmesinde Siemens Healthineers Türkiye çözüm ortaklarına Medikoset ve Yağmur Medikal'e değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Abdürrahim Koçyiğit ise iş birliğinin laboratuvar süreçlerindeki verimlilik, hız ve sonuç kalitesine olan katkısını şu sözlerle değerlendirdi: "Sağlık alanında teşhis ve tedavide gerçekleştirilen test ve tahlil gibi işlemlerin kalitesi kadar hızı da çok büyük önem taşımaktadır. Zira bazı hastalıklar için istenilen testler hızlı sonuçlandırılmazsa sonuçları vahim olabilir. Siemens Healthineers Türkiye ile geliştirilen iş birliği kapsamında kurumumuzun tüm hastane ve semt polikliniklerinde yer alan Tıbbi Biyokimya Laboratuvarları'na kurulan bu yeni sistem sayesinde laboratuvar süreçlerimizde verimlilik artışı sağlayacağız. Test, tetkik ve tahlillerde hızımız bir kat daha artacak. Dolayısıyla hastalarımıza sunduğumuz hizmetin kalitesinde de artış sağlayacağız. Öte yandan Siemens Healthineers Türkiye de bu iş birliği sayesinde dolaylı olarak Türkiye'nin geleceğini belirleyecek olan araştırmacılarımız ve öğrencilerimizle yakın temas kurma olanağını bulmuş olacak."

Türkiye'nin sağlık sektöründe inovasyonun iki temsilcisi bir arada

1845 yılında, Sultan Abdülmecit'in annesi Bezm-i Alem Valide Sultan tarafından kurulan ve eski adı Bezm-i Alem Gureba-i Müslimin Hastanesi olan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, döneminin en modern sağlık kurumu olarak biliniyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi, 200 yıla yaklaşan köklü tarihi boyunca, ilk modern ameliyathanenin kuruluşundan ilk laboratuvarın açılışına, ilk modern kanser tedavisinden Behçet hastalığının keşfine dek çok sayıda yenilik ve gelişmede öncü rol oynadı. Bu yenilikçi yönüyle sağlık sektöründe inovasyonun en önemli temsilcilerinden Siemens Healthineers ile ortak bir misyonu paylaşan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve Siemens Healthineers arasında yapılan ilk iş birliğinin geçmişi, bundan yıllar öncesine, Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllara kadar uzanıyor. 1924 yılında Cumhuriyet'in ilk röntgen cihazı, Siemens imzasıyla, o zamanki adıyla Vakıf Gureba Hastanesi'nde kurulmuştu. Sağlık sektöründe kendi alanlarında öncülük etmeye devam eden iki kurum, bir kez daha sağlık profesyonellerine ve hastalara en iyi hizmet sunmak için güçlerini birleştirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkiye, Siemens, Ekonomi, Son Dakika

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