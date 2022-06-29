Bıçak ustaları siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalışıyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Sivas bıçağına talep arttı, Sivaslı ustalar siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile Sivas bıçağına olan ilgi de bir hayli arttı. Sivaslı bıçak ustaları yoğun siparişleri yetiştirebilmek için gece gündüz çalışmak zorunda kalıyor. Firmalar aldıkları siparişleri zamanında teslim edebilmek için vardiyalı sisteme geçti.

Vardiyalı sisteme geçtiler

Sivaslı meşhur bıçak ustası Emre Göçeri, bayram mesaisine yoğun bir tempoyla başladıklarını belirterek, siparişleri yetiştirmek için çift vardiya çalıştıklarını söyledi. Ailesinde mesleğinin 4. kuşak sürdürücüsü olan Göçeri, kurban bıçaklarına kalite kazandırmak için çakıda kullanılan özel çelikleri kurban bıçaklarına uyarlamayı başardı. Sert ve paslanmaz çeliğiyle dikkat çeken bıçaklar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye'nin dört bir tarafına bıçak satışı yapan Göçeri, sıradan ve orta seviyede olan bıçakların fiyat ortalaması 40 ila 125 lira arasında olduğunu belirterek, yüksek kalitede yaptığı bıçakların 400 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

Acemi kasaplara tavsiyelerde bulunan bıçak ustası, bıçakları doğru noktalarda biletilmesi gerektiğini ve büyük bıçak kullanımına dikkat edilmesi gerekildiğini söyledi.

Süper kurban bıçakları geliştirdi

Emre Göçeri, bayram öncesi bıçaklarda yenilikler yaptıklarını belirterek, "Kurban Bayramı mesaisi başladı, işlerimiz çok yoğun olduğu için 2 vardiya çalışıyoruz. Mutfak, kurban ve yüzme bıçaklarımızı bitirmeye çalışıyoruz. Dünyanın en iyi paslanmaz çeliği olan N690 çeliğini yıllardır çakılarda kullanıyorduk fakat şu anda bunları mutfak ve kurban bıçaklarına uyarladık. Yıllardır yapılan mutfak bıçaklarının sertlik derecesi 55 HRC iken biz bunları 61 HRC'ye kadar yükselttik. Sap kısmında da değişiklikler yaparak; gül, ceviz, verzalit ağacı gibi birçok seçenek kattık" dedi.

Acemi kasaplar dikkat

Göçeri, büyük bıçak kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Acemi kasapların en büyük düştüğü hatalardan bir tanesi 3 numara kurban bıçağı kullanmalarıdır. Profesyonel kasaplar ise 1 ve 2 numara bıçaklar kullanır. Acemi kasaplar büyük bıçak kullanamadığı için ellerini kestiriyorlar. Çok büyük bıçak kelle bıçağı demek değildir" şeklinde konuştu.

Kaliteli bıçak 400 TL

Göçeri, sosyal medya üzerinde de satışların sürdüğünü vurgulayarak, "Türkiye'nin bıçak göndermediğimiz ili kalmadı. Kaliteli ürün yaptığınızda sosyal medyada büyük ilgi çekiyor. Bu durumdan gayet memnunuz kargolara yetişemiyoruz. Fiyatlar konusunda maliyeti düşürmek için mutfak bıçaklarını da kurban bıçaklarına uyarladığımız oluyor. 40 liraya mutfak bıçaklarımız var. Biz bunları kurbanda çok fazla önermiyoruz ama bazı insanlar et parçalama kısmında kullanabiliyor. Orta seviye çeliklerimiz 125 lira, kasap ve masatlara uygun bir şekilde çıkarttığımız için müşterilerimize öneriyoruz. Müşterimiz koleksiyonluk bıçak isterlerse Avusturya'dan gelen dünyanın en iyi paslanmaz çeliği olan N690 çeliklerimiz var. Normalde çakıya uyarlanırken kasap serimizde de bu çelikleri kullandık fiyatları 300-400 lira civarında. Orta seviye bir bıçak 3 ay sonra bilemeye götürür, fakat iyi kalite olanlar 1.5 yıl sonra bilemeye götürülür. Bıçakların arasında ki kalite farkı budur" şeklinde konuştu. - SİVAS