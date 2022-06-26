Bıçakçılarda bayram hareketliliği - Son Dakika
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Bıçakçılarda bayram hareketliliği

26.06.2022 10:40
Bıçakçılarda bayram hareketliliği

Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı.

Kurban Bayramına sayılı günler kala bıçakçıların mesaisi yoğunlaştı.

Yaklaşan bayram öncesi Çorum'daki bıçak ustaları da yoğun mesai harcıyor. Bazı vatandaşlar yeni bıçak alırken, bazıları ise eski bıçaklarını bileme makinesinde keskinleştirmeyi tercih ediyor. Ustalar, vatandaşlara bıçaklarını biletmek için son günü beklememeleri konusunda tavsiyede bulunuyor.

Bıçak ustası Abdulsamet Poyraz, Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte bıçakçılarda gerek imalat gerekse bileme aşamasında yoğunluğun başladığını söyledi.

Bayramların yaklaşmasıyla birlikte herkesin bıçak bilemesine şahit olduklarını belirten Poyraz, "Amatörce yapılan bıçak bileme işinin bıçakların performasını etkilediği gibi iş kazalarına da neden oluyor. Vatandaşlarımız mahalle aralarında bu işi yapanlar yerine tamamen bu işi yapan, bıçakçılığı meslek edinen kişilerden hizmet almalı" dedi.

Ucuza satılan ve merdiven altı üretim bıçakların alınmamasını isteyen Poyraz, "Alınan bıçaklar tek parça halinde olmalı. ve saplarının kendi ellerine göre ölçüleri uygun olmalı. Doğru kavranmayan bıçakla düzgün kesim yapamazlar. Ellerine gelen küçük bıçakla kesim yaptıklarında kazalar meydana gelebilir. Herkese kazasız belasız bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Kurban, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bıçakçılarda bayram hareketliliği - Son Dakika

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