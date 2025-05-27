Bıçakçılıkta Dünyaca Ünlü Türk: Metin Anan

Almanya'da yaşayan Metin Anan, bıçak sapına bir resimle başladığı koleksiyon bıçakçılığında aranan isimlerden oldu.

Bursa'da düzenlenen Uluslararası Bıçak Festivali ve Fuarı'na yarışmalarda jüri üyesi olarak davet edilen Anan, festivalde kendi ürettiği el işi bıçak ve çakıları da sergiledi.

Her biri tek ve eşsiz olan bıçaklar, festivale gelenlerden büyük ilgi gördü. Birçok kişi bıçağı incelerken fiyatlarını duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yaklaşık 17 yıldır bıçak ürettiğini anlatan Metin Anan, daha önce ressam olduğunu belirterek, bıçakçılık hikayesinin bıçak sapına yaptığı bir resimle başladığını söyledi.

Bir bıçakçı arkadaşının kendisinden bıçak sapına resim yapmasını istediğini anlatan Anan, şunları kaydetti:

"Koleksiyon bıçaklarının saplarındaki resimler çok önemli. İnce iş yapılıyor ve yarışmalara katılıyorlar. Bana 'yapar mısın?' dedi. Çakı sapları üzerine resim yaptım. Değişik geldi bana ve üzerinde daha çok çalıştım. Sonra kendim bıçak yapmaya başladım. Dünyanın en tanınmış çelik üreticisinden aldıklarımdan tamamen el işi bıçaklar, çakılar yapıyorum. Saplarını da mekanizmasını da kendim yapıyorum. Koleksiyon bıçağı olduğundan bir ikincisi olmuyor. Her yaptığım tek oluyor. Üzerindeki resimden, şekline kadar her şeyi farklı."

Dünyada koleksiyon bıçaklarına ilginin yüksek olduğuna dikkati çeken Anan, "Bıçak sevenler çok fazla. Dünyada çok ilgi görüyor ama herkes parasına göre alıyor. Almanya'da bu işi yapan tek Türk benim diyebilirim. Gravür yapıyorum saplara. Bir hafta sürüyor bazen sapına işlemek. Kolay değil. Daha küçük resimler işlemek gerekiyor bazen. Bıçak kısmına da farklı motifler yapıyorum. Birbirinden farklı bıçaklar oluyor. Bir zaman sonra adımız duyuldu. Sipariş üzerine yapmıyorum kendi yaptıklarımı satıyorum" dedi.

Anan, el işi bıçak ve çakılarını 700 ile 1200 avro arasında sattığını dile getirerek, "Kama yaptım 3 bin avroya sattım. Çok işçilik vardı üzerinde. Burada farklı bir kamayı 2400 avroya satıyorum. Eşi benzeri olmayan bıçakları yapmaktan keyif alıyorum. Mekanizması bile önemli, açıldığında sağlam durması gerekiyor." diye konuştu.

Bursa'ya jüri üyesi olarak ikinci gelişi olduğunu belirten Anan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Bıçak Festivali'ni çok beğendiğini iyi bir organizasyon olduğunu söyledi.

23-25 Mayıs'ta yapılan Uluslararası Bıçak Festivali'ne, dünyanın dört bir yanından bıçak ustaları, koleksiyonerler, zanaatkarlar, sektör temsilcileri ve bıçak sanatı tutkunları katıldı.

Ustaların el emeğiyle şekillenen birbirinden özel ürünlerin yer aldığı 150'ye yakın standın bulunduğu festivale ilgi yoğun oldu. - BURSA