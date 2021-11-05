Biden'dan Temsilciler Meclisi üyelerine altyapı ve sosyal harcama paketlerini oylama çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi üyelerinden altyapı ve sosyal harcama paketlerini onaylamalarını istedi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, beklenenden iyi gelen istihdam verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin "rekor" hızda istihdamını artırdığını belirten Biden, bunun tarihsel olarak güçlü bir toparlanma olduğunu söyledi.

Biden, işsizlik oranının yüzde 4,6'ya düştüğünü, istihdamın ise 531 bin ile beklentilerin üzerinde arttığına işaret ederek, işsizlik maaşı başvurularının da son 5 haftadır düşüş gösterdiğini anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkileriyle mücadele kapsamında uygulamaya konulan kurtarma paketine dikkati çeken Biden, söz konusu gelişmelerin "rastlantı olmadığını" ifade etti.

Biden, ABD'nin en hızlı büyüyen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğunu ancak yapılacak daha çok şey olduğunu dile getirdi.

Ekonomik toparlanmanın tam olarak hissedildiğinden emin olmanın yollarından birinin altyapı ve sosyal harcama paketleri olduğunu belirten Biden, iki yasanın geçmesi için görüşmelerine devam ettiğini kaydetti.

Biden, Temsilciler Meclisi üyelerine iki yasa tasarısına da "evet" oyu vermeleri için çağrıda bulunarak, bu yasaların Amerikalı ailelere "nefes alma alanı" sağlayacağını anlattı.

Daha fazla ekonomik toparlanma için aşılamanın artırılması gerektiğini de vurgulayan Biden, aşılamaya yönelik zorunlulukların geniş bir halk desteğine sahip olduğunu ve işe yaradığını aktardı.

Biden, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın hastaneye yatma veya ölme riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirterek, enfeksiyonun önlenmesi gerektiğini ve aşının bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu olmaya devam ettiğini aktardı.

Salgının henüz geçmediğinin altını çizen Biden, "Salgından çıkışı hızlandırıyoruz." dedi.