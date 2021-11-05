Üye Girişi
Biden'dan Temsilciler Meclisi üyelerine altyapı ve sosyal harcama paketlerini oylama çağrısı - Son Dakika

Biden'dan Temsilciler Meclisi üyelerine altyapı ve sosyal harcama paketlerini oylama çağrısı

05.11.2021 19:18
Biden'dan Temsilciler Meclisi üyelerine altyapı ve sosyal harcama paketlerini oylama çağrısı

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi üyelerinden altyapı ve sosyal harcama paketlerini onaylamalarını istedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Temsilciler Meclisi üyelerinden altyapı ve sosyal harcama paketlerini onaylamalarını istedi.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, beklenenden iyi gelen istihdam verisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin "rekor" hızda istihdamını artırdığını belirten Biden, bunun tarihsel olarak güçlü bir toparlanma olduğunu söyledi.

Biden, işsizlik oranının yüzde 4,6'ya düştüğünü, istihdamın ise 531 bin ile beklentilerin üzerinde arttığına işaret ederek, işsizlik maaşı başvurularının da son 5 haftadır düşüş gösterdiğini anımsattı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkileriyle mücadele kapsamında uygulamaya konulan kurtarma paketine dikkati çeken Biden, söz konusu gelişmelerin "rastlantı olmadığını" ifade etti.

Biden, ABD'nin en hızlı büyüyen Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olduğunu ancak yapılacak daha çok şey olduğunu dile getirdi.

Ekonomik toparlanmanın tam olarak hissedildiğinden emin olmanın yollarından birinin altyapı ve sosyal harcama paketleri olduğunu belirten Biden, iki yasanın geçmesi için görüşmelerine devam ettiğini kaydetti.

Biden, Temsilciler Meclisi üyelerine iki yasa tasarısına da "evet" oyu vermeleri için çağrıda bulunarak, bu yasaların Amerikalı ailelere "nefes alma alanı" sağlayacağını anlattı.

Daha fazla ekonomik toparlanma için aşılamanın artırılması gerektiğini de vurgulayan Biden, aşılamaya yönelik zorunlulukların geniş bir halk desteğine sahip olduğunu ve işe yaradığını aktardı.

Biden, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın hastaneye yatma veya ölme riskini önemli ölçüde azaltabileceğini belirterek, enfeksiyonun önlenmesi gerektiğini ve aşının bunu gerçekleştirmenin en iyi yolu olmaya devam ettiğini aktardı.

Salgının henüz geçmediğinin altını çizen Biden, "Salgından çıkışı hızlandırıyoruz." dedi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Temsilciler Meclisi, Beyaz Saray, Joe Biden, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Biden'dan Temsilciler Meclisi üyelerine altyapı ve sosyal harcama paketlerini oylama çağrısı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz 20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz Bakan Soylu'nun tezkere öfkesi dinmiyor: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek 19:21 Bakan Soylu'nun tezkere öfkesi dinmiyor: Kılıçdaroğlu bunun hesabını verecek Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı 18:56 Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var 17:45 Selahattin Demirtaş'tan terör örgütü bağlantısı iddialarına cevap: Ne benim ne de HDP'nin PKK ile ilişkisi var Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! 17:18 Son Dakika: A Milli Takımımız'ın kadrosu belli oldu! Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz 16:41 Son Dakika: Enerji Bakanı'ndan Karadeniz gazı açıklaması: 2023'te sisteme vereceğiz
CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti 16:08 CHP'liler AK Parti döneminde satılan yerlerin listesini açıklayınca AK Partililer salonu terk etti Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz 14:45 Umut Evirgen'den olay aşk itirafı: Serenay Sarıkaya ile sevgiliyiz

Son Dakika Haberleri
20:10 AK Parti ve CHP'li siyasetçiler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların tam tersine ortaya renkli görüntüler çıktı
20:07 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis altında kaldı! Boğaz bir süreliğine gemi trafiğine kapatıldı
20:05 Kocasının bıçaklayarak öldürdüğü Nursel Taşkın'ın 19 yaşındaki kızı isyan etti: İdam istiyoruz
19:45 Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı
19:43 Son dakika! Meteoroloji'nin "sarı kod" ile uyardığı İstanbul'da sis bastırdı, vapur seferleri iptal edildi
19:20 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı
18:55 Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan, sinkaflı sözlerini yalanlayıp vatandaşı suçladı
18:33 Bakanı Varank'tan şehit yakınına küfür eden Lütfü Türkkan'a sert tepki: Ahlaksız
18:01 Vatandaşlara "Faturalarınızı öderken zorlanıyor musunuz?" diye soruldu, yüzde 80'in cevabı aynı
17:58 Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı
AK Parti ve CHP'li siyasetçiler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların tam tersine ortaya renkli görüntüler çıktı AK Parti ve CHP'li siyasetçiler sokakta karşılaştı, Meclis'teki tartışmaların tam tersine ortaya renkli görüntüler çıktı         
20:10
Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı Kemal Kılıçdaroğlu'dan önemli mektup! Türkiye'deki tüm büyükelçiliklere Kanal İstanbul için çağrı yaptı         
19:45
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı '2Tosuncuk'' lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı         
19:20
Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı Fenerbahçe'nin güzel yengesi taraftara barış çubuğu uzattı! Paylaşımları dikkatlerden kaçmadı         
17:58
Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürekleri dağlayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum Barış Akarsu'nun annesinin cenazesinde babasından yürekleri dağlayan sözler: Seni çok özlemişti be oğlum         
17:27
İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür         
17:14
"Randevu alamıyoruz" diyen vatandaşa Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap: Yanında doktor var, ona sor         
16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış töreninde konuşuyor         
15:41
Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak Ekmek zammı ile ilgili açıklama geldi: Kilogram fiyatı 12 liranın üzerinde olmayacak         
13:28
Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür? Nihat Hatipoğlu yanıtladı: Mezarlara neden su dökülür?         
12:09
Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans Didem Soydan ve Kerimcan Durmaz'dan sarmaş dolaş dans         
11:42
Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı Beton blok yüklü kamyonun, otomobilin üstüne devrildiği korkunç kazanın görüntüleri çıktı         
11:25
Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı Erol Bulut'a verilen tazminat duyanları şaşırttı         
11:09
Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider Başak Demirtaş'ın paylaşımına şehit kızından yorum: Yetimin ahı yeri göğü inletirken senin umudun yitip gider         
10:30
5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı 5 milyon EYT'li için yeni yol! Almanya ve Finlandiya modelleri mercek altına alındı         
09:28
Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler Seyir halindeki araçtan yola attılar, şikayetçi olmaması için ise para teklif ettiler         
09:04
Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir Prof. Dr. Cemalettin Latiç: Türkiye acilen buraya gelmeli, 3. Dünya Savaşı çıkabilir         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2021 20:30:33. #1.12#
SON DAKİKA: Biden'dan Temsilciler Meclisi üyelerine altyapı ve sosyal harcama paketlerini oylama çağrısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement