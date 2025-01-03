Biden, US Steel'in Satışını Engelledi

Ekonomi

ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenliği gerekçe göstererek, ABD'li çelik üreticisi US Steel'in Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'e satılmasını engellemek için harekete geçtiğini bildirdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, çelik üretimi ve çelik işçilerini ülkenin "belkemiği" olarak nitelendirdi.

Joe Biden, yerli ve güçlü bir çelik endüstrisinin ulusal güvenlik açısından önemli bir öncelik ve dayanıklı tedarik zincirleri için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

ABD'li şirketlerin Amerika'nın ulusal çıkarları adına mücadeleye liderlik etmeyi sürdürmesi gerektiğini belirten Biden, US Steel'in Nippon Steel tarafından satın alınmasının Amerika'nın en büyük çelik üreticilerinden birini yabancı kontrolüne sokacağını ve ABD'nin ulusal güvenliği ile kritik tedarik zincirleri için risk oluşturacağını bildirdi. Biden, "Bu yüzden bu anlaşmayı engellemek için harekete geçiyorum." ifadesini kullandı.

ABD'li çelik şirketlerinin uzun süredir yabancı şirketlerin küresel pazarlara yapay olarak düşük fiyatlarla çelik satması sonucu haksız ticaret uygulamalarıyla karşı karşıya kaldığına işaret eden Biden, bu durumun Amerika'da iş kayıplarına ve fabrikaların kapanmasına neden olduğunu belirtti.

Biden, Çin'den yapılan çelik ithalatına yönelik tarifeleri 3 katına çıkararak Amerikan çelik işçileri ve çelik üreticileri için eşit şartlar yaratmak adına kararlı adımlar attığını kaydederek "Üretime rekor düzeyde yatırım yapılmasıyla, göreve geldiğimden beri 100'den fazla yeni çelik ve demir fabrikası açıldı ve ABD şirketleri dünyanın en temiz çeliğini üretiyor. Bugün, yerel çelik endüstrisi yıllardır gördüğü en güçlü seviyede." değerlendirmesinde bulundu.

Biden'ın US Steel'in Nippon Steel'e satışını engelleme kararı, ABD'deki yabancı yatırımları ulusal güvenlik riskleri açısından değerlendiren ABD Yabancı Yatırım Komitesi'nin (CFIUS) geçen ay anlaşma konusunda bir fikir birliğine varamaması ve söz konusu birleşmeyle ilgili uzun süredir beklenen raporu Biden'a göndermesinin ardından geldi.

US Steel, 18 Aralık 2023'te Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel'in şirketi toplam 14,9 milyar dolarlık bir anlaşmayla satın alacağını duyurmuştu.