Ekonomi

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, "Girişimcilerimizin çok önemli bir kısmı bizim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu ve buna bağlı olarak kuracağımız ARI FON'u bekliyor. 2025'in ilk çeyreğinde bu enstrümanlar İTÜ Arı Teknokent'te tüm girişimcilerimize açık olacak." dedi.

İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek tarafından, "Geleceğe Liderlik Et" mottosuyla gerçekleştirilen ve Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliklerinden biri olarak nitelendirilen Big Bang Startup Challenge başladı.

Bu yıl 13'üncü kez düzenlenen, yerel ve global ölçekte yılın en iyi girişimlerini, yatırımcılar, özel şirketler ve kamuoyuyla buluşturan 2 güne yayılan etkinliğin ilk gününde, yılın en iyi yerli ve yabancı 50 teknoloji girişimi sahne aldı.

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin bu yıl ilk kez simultane şekilde global yatırımcılara canlı yayınla ulaştığını dile getirdi.

İTÜ Arı Teknokent'in bugüne dek yaptığı çalışmalar ve gelişim sürecinden bahseden Dikbaş, salgınla yaşanan gelişim ve değişimler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dikbaş, gelişim ve değişimin İTÜ ARI Teknokent'te asla bitmeyecek iki olgu olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu hep devam edecek, değişime ayak uyduramazsanız gelişemezsiniz. 2025 yeni projelere, yeni faaliyetlere gebe. Özellikle girişimcilerimizin çok önemli bir kısmı bizim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nu ve buna bağlı olarak kuracağımız ARI FON'u bekliyor. 2025'in ilk çeyreğinde bu enstrümanlar İTÜ Arı Teknokent'te tüm girişimcilerimize açık olacak. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü olarak, 10 binamızda, 380 AR-GE firmamızla yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde firmalarımızın toplam ihracatı 2 milyar doları, cirosu ise 11 milyar doları aştı.

İTÜ ARI Teknokent'in, son 4 yılda toplam cirosu yüzde 500, toplam ihracatı yüzde 250 arttı. Girişimcilerimizin aldığı yatırım tutarlarına bakacak olursak, 2020 yılında İTÜ Çekirdek girişimlerinin aldığı toplam yatırım 54 milyon lira iken, 2023 yılında bu tutar 1,28 milyar lira olmuş. Yani TL bazında 23 kat, dolar bazında yaklaşık 10 kat büyüme yakalanmış. Benzer şekilde, 1 yılda yatırım alan İTÜ Çekirdek girişimlerinin sayısına baktığımızda ise 2020 yılında 40 girişim yatırım almışken 2023 yılında bu sayı 90'a ulaşmış."

Gelecek dönem hedefleri ve çalışmaları hakkında bilgi veren Dikbaş, Türkiye'de rol model olan bir Teknokent olarak, yerli ve yabancı birçok teknopark ile kuluçka merkezi tarafından ziyaret aldıklarından bahsetti.

Dikbaş, "Bu yıl Teknokentimizde 5 kıtadan 50'den fazla kurum ağırladık. Ayrıca 150'den fazla heyet ve grup ziyareti gerçekleştirildi. Bu ziyaretlerin önemli bir kısmı, işbirliği ve ortak projeler geliştirmek amacıyla yapıldı. Nitekim bu çabalarımız, somut sonuçlar da vermeye başladı. Global ölçekteki heyetlerin birçoğuyla işbirliği anlaşmalarına imza attık ve bu sayıyı artırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Big Bang Startup Challenge, yarın da devam edecek.