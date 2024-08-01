Bilecik Belediyesi Lavanta Hasadı Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik Belediyesi Lavanta Hasadı Yaptı

Bilecik Belediyesi Lavanta Hasadı Yaptı

Bilecik Belediyesi, refüjlere ektiği lavantaların hasadını yaparak organik ürünler üretecek.

01.08.2024 10:48  Güncelleme: 10:54
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Bilecik'te bazı yollardaki refüjlere belediye tarafından ekilen ve bu yıl renk vermeyen lavantalar hasat edilirken, bunlardan bu yıl da organik ürünler üretilecek.

Son dönemlerde tarımsal faaliyetler anlamında güzel çalışmalarına devam eden Bilecik Belediyesi, refüjlere ektiği lavantaların 3'üncü kez hasadını yaptı. Lavantaların hasadı ile kadın kooperatifinin faaliyetlerine katkı sağlamak için lavanta özlerinden lavanta yağı, kolonya, sabun, oda kokusu, tonik ve yüz temizleme ürünleri elde edilecek. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çalışanların olduğu hasat programında Başkan Subaşı, çalışanlarla birlikte lavanta çiçeği topladı.

"Kadın kooperatifi üyelerimiz lavantaları kese ve buket yaparak, ekonomiye kazandıracaklar"

Gerçekleştirilen çalışma hakkında değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, toplanan lavantaların kese ve buket yapımında kullanılarak ekonomiye kazandırılacağını belirterek, şunları söyledi:

"Tekrar geleneksel lavanta hasadında buluştuk. Bu yıl 3'üncü kez hasat yapıyoruz. Diğer yıllara nazaran refüjlerdeki lavantalarımız tüm ülkedeki lavantalar gibi maalesef strese girdi ve renklerini vermedi. Bu nedenle yağ üretimine uygun değil. Bizler de bu yıl lavantalarımızı geç hasat ediyoruz. Lavantalarımızı yine kadın kooperatifimiz üyelerine teslim edeceğiz. Onlar da hem kese, hem de buket yapımında bu lavantaları kullanmış olacaklar. Bu şekilde satışlarını gerçekleştirecekler." - BİLECİK

Kaynak: İHA

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