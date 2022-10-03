Bilecik ekonomi haberleri: Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen şerbetçiotunun kolonyasında seri üretime geçilecek - Son Dakika
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Bilecik ekonomi haberleri: Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen şerbetçiotunun kolonyasında seri üretime geçilecek

03.10.2022 11:25

Bilecik ekonomi haberi... Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen şerbetçiotunun kolonyasında seri üretime geçilecek Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin: "Türkiye'ye şerbetçiotu kolonyasının dağıtımını yapacağız" "Pandemi döneminde dezenfektan üretimi yaptık, şimdi yeni şerbetçiotu kolonyası ürettik" "Artık...

Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen şerbetçiotunun kolonyasında seri üretime geçilecek

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin: "Türkiye'ye şerbetçiotu kolonyasının dağıtımını yapacağız"

"Pandemi döneminde dezenfektan üretimi yaptık, şimdi yeni şerbetçiotu kolonyası ürettik"

"Artık kadınlarımızın emekleri şerbetçiotu kolonyasında, kozmetik sektöründe ve yine mayalanma sektöründe de devam edecek"

BİLECİK Türkiye'de sadece Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen endüstriyel bitki şerbetçi otunun üreticileri hasat mesaisi dolu ve yağmurlardan dolayı bu yıl geç başladı. Bu yıl şerbetçiotundan denemesi yapılan kolonyanın seri üretime geçilecek.

Pazaryeri ilçesinde 1960 yılından beri en çok gelir elde edilen ve ilçenin başlıca geçim kaynağı olan şerbetçi otu başta içecek sanayi olmak üzere, ilaç, unlu mamulleri mayası ve kozmetik alanlarında kullanılıyor. Bu yıl dolu ve yağışlardan dolayı hasadı geç başlayan şerbetçi otu alış fiyatı brewers gold, erciyes, ege ve pazaryeri cinslerinde 27 lira, aroma cinsinde ise 28 lira olarak açıklanmasıyla artan fiyatlar nedeniyle çiftçinin yüzü güldü.

"Türkiye'ye şerbetçiotu kolonyasının dağıtımını yapacağız"

İlçede yaklaşık bin 700 dekar alanda ekimi gerçekleştirilen ve 500'e yakın ailenin geçim kaynağı olan şerbetçiotunun hasadının çiftçilere hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Türkiye'de sadece Bilecik Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotunun hasadına başladık. Çiftçimiz memnun, ücretler güzel. Bu sene yağışların olması ve dolunun zarar vermesine rağmen yine de ürünümüz güzel. Yaklaşık 500 çiftçinin hasattan verim alacağı ürün bin 600, bin 700 dekar alanda, 750 ton gibi bir ürün bekliyoruz. Tabi şerbetçiotunun tek kullanım alanı var. Biz Pazaryeri Belediyesi olarak kullanım alanlarını genişletmek adına çalışmalar başlattık. Pandemi döneminde dezenfektan üretimi yaptık, çok da güzel gitti. Şimdi yeni şerbetçiotu kolonyası ürettik. İnşallah tüm Türkiye'ye şerbetçiotu kolonyasının dağıtımını yapacağız. Artık kadınlarımızın emekleri şerbetçiotu kolonyasında, kozmetik sektöründe ve yine mayalanma sektöründe de devam edecek" dedi.

"Bu yıl hasat 1 ay rötarlı oldu"

Tekin, bu yıl hasadımız biraz geç olduğunu anlatarak, "Yağışlar, iklimlerin değişmesinden dolayı, bolca yağış aldığımızdan tarlalara giremedik, hasadımız geç oldu. Üç çeşit şerbetçiotumuz var. Bunlar 'Erciyas', 'Aroma' ve 'Brewers Gold' cinsi. Bunların tabi cinslerine göre fiyat farklılıkları var. Kilosu 27-28 lira olarak, yaş olarak firma alım yapmakta" dedi.

"Bu yıl fiyatlar iyi verim az"

Üretici Kadriye Kolbaşı ise, bu yıl fiyatların iyi verimin dolu ve yağışlardan dolayı az olduğunu anlatarak, "Nisan, Mayıs aylarında başlıyoruz kamaya, iplemeye. Saydırmaya Mayıs ayında başlıyoruz, diplerini yolup Ağustos ayında da hasada hazırlıyoruz. Ücreti güzel ama selden doludan iyi ürün alamadık. Biz 'Erciyas' cinsi üretiyoruz. 20-15 senedir bu işi yapıyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Zekiye Tekin, Bilecik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik ekonomi haberleri: Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen şerbetçiotunun kolonyasında seri üretime geçilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik ekonomi haberleri: Türkiye'de sadece Bilecik'te yetişen şerbetçiotunun kolonyasında seri üretime geçilecek - Son Dakika
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