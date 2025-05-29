Bilecik'in Dış Ticareti Nisan'da Düşüşte

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Nisan ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Nisan ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı azaldı, ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Nisan ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 29,6 azalarak 8 milyon 950 bin dolar, ithalat yüzde 26,0 artarak 2025 Nisan ayında 11 milyon 282 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Nisan ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 7,8 arttı, ithalat yüzde 12,7 arttı. - BİLECİK