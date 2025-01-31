Bilecik'in İhracatı Artarken İthalatı Düştü

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Aralık ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre; Bilecik'in ihracatı arttı, ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Aralık ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 53,5 artarak 14 milyon 783 bin dolar, ithalat yüzde 33,4 azalarak 2024 Aralık ayında 6 milyon 943 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Aralık ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,1 ithalat yüzde 10,9 arttı. - BİLECİK