Bilecik'in İhracatı ve İthalatı Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı. Bilecik'te 2024 Mayıs ayında ihracat yüzde 15,4 artarak 14 milyon 703 bin dolar, ithalat yüzde 145,7 artarak 18 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise, Mayıs ayında ihracat yüzde 11,3 artarken ithalat yüzde 10,4 azaldı.

28.06.2024 11:32
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Mayıs ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 15,4 artarak 14 milyon 703 bin dolar, ithalat yüzde 145,7 artarak 2024 Mayıs ayında 18 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 arttı, ithalat yüzde 10,4 azaldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'in İhracatı ve İthalatı Arttı - Son Dakika

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