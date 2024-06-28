Bilecik'in İhracatı ve İthalatı Arttı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 Mayıs ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı arttı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2024 Mayıs ayında, 2023 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 15,4 artarak 14 milyon 703 bin dolar, ithalat yüzde 145,7 artarak 2024 Mayıs ayında 18 milyon 746 bin dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'de ise, Mayıs ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 arttı, ithalat yüzde 10,4 azaldı. - BİLECİK