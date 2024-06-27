Bilecik'te 43 Yıllık Üretim Geçmişe Sahip 'Napolyon' Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te 43 Yıllık Üretim Geçmişe Sahip 'Napolyon' Kiraz Hasadı Başladı

Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde, 43 yıllık üretim geçmişe sahip olan ve önemli bir geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kiraz hasadı başladı. Üreticiler, yurt içi ve yurt dışına ihracatını yaptıkları kirazları toplama telaşı yaşıyor. Bu sezon 10 bin dönüm alanda bin 200 ton rekolte bekleniyor. Kirazlar, parlak kırmızı rengi, iri taneli yapısı ve uzun raf ömrü nedeniyle tercih ediliyor. Ancak üreticiler, kiraz toplamak için işçi bulmakta zorluk çekiyor.

27.06.2024 10:42
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Bilecik'teki 43 yıllık üretim geçmişe sahip, 1980 yılından bu yana da önemli geçim kaynağı olan 'Napolyon' cinsi kiraz hasadına başlandı.

Göç yolları üzerinde bulunan ve birçok uygarlığa ev sahipliği yapan 550 metre rakımlı 9 bin 500 nüfuslu Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde üreticiler, bugünlerde yurtdışına ihracatını yaptıkları 'Napolyon' cinsi kirazları toplama telaşı yaşıyor. Daha çok aile bireylerinin birlikte gittikleri bahçelerde dalından titizlikle alınan kirazlar, yurt içi ve dışında damakları tatlandırıyor. İlçede 43 yıllık üretim geçmişe sahip, 1980 yılından bu yana da önemli geçim kaynağı olan kirazda bu sezon 10 bin dönüm alanda bin 200 ton rekolte bekleniyor.

Kirazlar kalp şeklinde

Kalite anlamında yurt dışında ve yurt içinde çok beğenilen kiraz, parlak kırmızı rengi, "Kalp" şeklinde iri taneli yapısı, kendine özgü aromasının yanı sıra uzun raf ömrü nedeniyle tercih ediliyor. Sabah erken saatlerinde başlayan hasat akşama kadar devam ediyor. Toplanıp kasalara konulan kirazlar daha sonra Gölpazarı Kiraz Hali'nden pazara alıcılara satılıyor. Burada tüccarların pazarlık usulü aldığı kiraz paketlendikten sonra tüketicilere ulaşmak üzere yola çıkıyor.

Toptancıların 'Erkenci' ya da 'Sertefil' kirazı 15 lira ile 25 lira arasında satılırken 0-900 denilen ve halk arasında da 'Napolyon' diye adlandırılan kiraz 35 lira ile 50 lira arasında satılıyor.

Öte yandan üreticiler geçen yıllarda olduğu gibi kiraz toplamak için işçi bulamadıklarını belirtti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te 43 Yıllık Üretim Geçmişe Sahip 'Napolyon' Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te 43 Yıllık Üretim Geçmişe Sahip 'Napolyon' Kiraz Hasadı Başladı - Son Dakika
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