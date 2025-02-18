Bilecik'te Araç Sayısı 88 Bin 959

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 88 bin 959'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Ocak ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 426 adet artarak, 88 bin 959'a ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 40 bin 348 adeti otomobil, 16 bin 35'i motosiklet, 14 bin 154 adeti kamyonet, 12 bin 493 adeti traktör, 3 bin 420 adeti kamyon, bin 103 adeti minibüs, bin 9 adeti otobüs, 397 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 31 milyon 463 bin 242'e ulaştı. - BİLECİK